Si hay algo que resulta apasionante es saber que se puede llegar a centenario con la memoria inmaculada y en unas condiciones de salud dignas de admiración. Y esta mirada profunda la podemos realizar gracias al doctor Manuel de la Peña el descubridor de un yacimiento de centenarios y supercentenarios con los que mantiene una estrecha relación emocional.

En esta ocasión se trata de Ángel Rodríguez-Sanz que nació el 1 de octubre de 1.921 y que a sus 104 años le revelo al doctor de la Peña que su secreto es tener una mente activa, ejercicio físico y comer sano.

El afamado doctor estuvo en su domicilio de Villaviciosa de Odón (Madrid) el pasado lunes y pudo constatar tras tres largas horas de conversación que Ángel tiene una memoria inmaculada, sus facultades mentales están conservadas, su tensión arterial en 120/80mmHg y el colesterol lo tiene perfectamente controlado. Su frecuencia cardiaca en 67, en ritmo sinusal o lo que es lo mismo sin latidos irregulares y sin arritmias.

Ángel es un estudioso incansable, de hábitos sanos, comidas con productos frescos y ejercicio físico diario. Ha llevado una vida normal, nunca ha bebido ni fumado, aunque eso sí, ha perdido visión. Es un patrón que se repite en las personas longevas.

Mercedes Soto, su mujer, falleció a los 93 años y todavía le lloran los ojos cuando habla de ella. Es el recuerdo vital que más le emociona y que el doctor de la Peña pudo observar cuando le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que tiene 100 años. Ángel Rodríguez-Sanz tiene dos hijos y cinco nietos, de los cuales tres son ingenieros, uno arquitecto y otro piloto.

Muy disciplinado y activo

A Ángel le encantaba jugar al tenis. A pesar de que a sus 104 años ha ido perdiendo movilidad, sigue una rutina diaria para mantenerse activo: hace ejercicios en el gimnasio y terapia ocupacional. Es muy disciplinado y muy metódico.

Ángel con una memoria prodigiosa recuerda el nacimiento de RTVE y sus viajes por toda Europa para conocer y traer la televisión en color a España. Le describió al doctor sus comienzos en RTVE, donde llegó a ser el jefe de servicios de Prado del Rey, donde ha logrado muchos reconocimientos y galardones como el de académico de honor de Televisión Española y la medalla conmemorativa de RTVE.

En el año 1.964, recibió de manos de Fraga Iribarne, como Ministro de Información y Turismo el Premio Nacional de Radiodifusión y Televisión, primer y único premio otorgado a un técnico. Entre sus logros destaca su admirable participación en la organización del Mundial de fútbol de 1.982, obteniendo varias distinciones.

En su visita, De la Peña le hizo entrega a Ángel por llegar sano a sus 104 años la distinción de socio de honor de APACOR, la Sociedad Española de Pacientes del Corazón y Longevidad, asociación que celebra este año su 35º aniversario.

Conocer a los 20.000 centenarios

Hacer un recorrido por España y conocer a los 20.000 centenarios lleva su tiempo y si lo haces recorriendo el mundo en busca de los 700.000 tiene más mérito. Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120, y que se han hecho virales en las redes sociales de De la Peña, donde sus reels han alcanzado millones de visualizaciones.

Además de Jeanne Calment, una mujer que mantuvo una vida muy activa y vivió hasta los 122 años, las personas más longevas de la historia han sido la japonesa Kane Tanaka, que vivió hasta los 119 años; la americana Sarah Knauss, que murió a los 119, y la monja francesa Lucile Randon, que falleció a los 118 años. Entre los hombres más longevos del mundo, destacan el japonés Jirôemon Kimura, que vivió hasta los 116 años, el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, que vivió hasta los 114 años y el extremeño Francisco Núñez Olivera, que falleció con 113 años.

Este legado de conocimientos se recoge en su obra maestra, Guía para vivir sanos 120 años, un bestseller gracias a que relata historias reales y llenas de ternura a través de entrevistas clínicas, realizadas por este gurú de la longevidad, impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a Premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.