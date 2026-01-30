Fact checked

El Club Financiero de Madrid vibró con la conferencia magistral pronunciada ayer por el doctor Manuel de la Peña, líder emblemático de la longevidad, donde de una manera muy clara y rotunda afirmó que estamos muy cerca de «frenar el envejecimiento» y anunció que en este proceso juega un papel determinante «AlphaGenome», la herramienta de IA diseñada por Google y a través de la cual se podrá predecir la función biológica de nuestros genes e interpretar la expresión de las variantes genéticas asociadas a enfermedades.

El doctor de la Peña, director de la cátedra del corazón y longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, demostró una vez más con historias de casos reales basadas en su estudio de 350 centenarios y supercentenarios que sí se puede llegar sano a los 120 años y que en los próximos 5 años se va a disparar la esperanza de vida en España.

Insistió en que nuestro país está en el pódium mundial de la longevidad y que Madrid es la capital europea de la longevidad y todo ello gracias a la dieta mediterránea y a los productos alimenticios de alta calidad del campo español. Motivo por el cual abogó por un plan agrario que proteja a los agricultores y ganaderos. De la Peña, doctor cum laude en medicina, una vez más también señaló que España tiene una sólida Seguridad Social y un robusto Sistema Nacional de Salud que contribuyen a una longevidad extrema y saludable.

La receta de la salud

Además de la dieta mediterránea considera que las otras claves para alargar la vida libre de enfermedades son el ejercicio físico, caminar todos los días y escuchar música 30 minutos diarios, ya que estimulan positivamente el cerebro, liberando todos los neurotransmisores que mejoran nuestro estado de ánimo, que son los mejores analgésicos, ya que disminuyen la sensación de dolor y combaten de manera eficaz el estrés emocional.

Por otro lado, señaló que las grandes amenazas de la longevidad son la pérdida de movilidad por disminución de masa muscular que se combate con movimiento continuo, la obesidad vinculada al consumo de ultraprocesados y bebidas azucaradas, la hipertensión mal controlada, el LDL colesterol y la lipoproteína (a) elevados.

También afirmó que hay más de 800.00 moléculas que por IA se están evaluando para seleccionar aquella que tenga capacidad senolítica, es decir, la que sea capaz de eliminar a las células senescentes, zombis, de nuestro organismo.

De la Peña respondió a todo tipo de preguntas y llamó la atención cuando afirmó que la cabeza se suele perder por microictus asintomáticos, donde se van dañando áreas cerebrales por arterioesclerosis desencadenada por un LDL superior a 70 y una tensión arterial mal controlada, superior a 120/80mm/Hg. También advirtió de la importancia de mantener el corazón en ritmo sinusal y controlar los latidos irregulares como la fibrilación auricular, que es otra de las causas de ictus.

El Club Financiero con esta conferencia inauguró su Foro de Salud promovido por Carlos García-Mouriño, fundador de Asefarma y la reunión estuvo pilotada por Felipe Basa, vicepresidente del club que aglutinó a un exclusivo grupo de empresarios e inversores de longevidad, donde también destacaron numerosos miembros del prestigioso club de pensadores de Ramón Tamames, del que el doctor Manuel de la Peña es un pensador relevante.

También de forma muy activa participaron miembros de las Juntas directivas del Real Casino de Madrid y de la directiva de APACOR, la sociedad española de pacientes del corazón y longevidad. El pasado año De la Peña ha sido distinguido como Embajador de la Salud y de la Vida por la Academia de la Diplomacia del Reino de España.