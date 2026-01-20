Fact checked

Tener hijos entre los 24 y los 38 años está relacionado con una mayor esperanza de vida en la mujer. Así lo asegura un reciente informe realizado por la Universidad de Helsinki y el norteamericano Instituto de Investigación Médica Minerva Foundation, y que ha sido publicado en Nature Communications.

Esta es la principal conclusión que se extrae del seguimiento de la salud de 15.000 gemelas finlandesas desde 1975 hasta la actualidad. Pero no es la única. También relevante, el artículo informa de que las mujeres de este grupo que nunca dieron a luz presentaron un envejecimiento más rápido que quienes sí fueron madres.

Entre este grupo, el de las mamás, las que tuvieron entre dos y tres hijos, son las que vivieron más años y con mejor calidad de vida, mientras que las que trajeron al mundo a cuatro o más o hicieron a edades muy tempranas, presentaron peor salud y una esperanza de vida menor.

No es la primera vez, explican los expertos en antienvejecimiento de Neolife, que se estudia la relación entre los años de vida de la mujer y la maternidad. Existe, explica el doctor Galán, bastante literatura científica al respecto, si bien este paper aporta novedades interesantes.

ADN y epigenética

El primero es que las protagonistas sean gemelas, lo que permite analizar la epigenética, es decir, la influencia externa en casos en los que el ADN se comparte casi en su totalidad o en el 50%, según se trate de gemelos monocigóticos o dicigóticos.

Además, para el experto es destacable que los resultados se hayan logrado en base al estudio de los denominados relojes epigenéticos, teniéndolos en cuenta como factor de envejecimiento. Este enfoque diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica, es decir, entre los años que se tienen según el calendario y el estado de salud que correspondería a una determinada edad.

Así pues, lo novedoso del estudio radica en las herramientas empleadas. Para el doctor Galán, sin embargo, nos encontramos ante un estudio sólido, pero no definitivo, al que achaca falta de información clave sobre el estilo de vida y factores como estrés, metabolismo, sueño, nutrición, salud mental y otros.

Trayectoria del embarazo

En este sentido, las conclusiones, guardarían más relación con la trayectoria vital relacionada con los embarazos que con estos per se. Las mujeres que dan a luz entre los 24 y los 38 años tienen buena salud hormonal al encontrarse en edad fértil y presentar una capacidad biológica y vital para reproducirse sin complicaciones. Quiere decirse que se encontrarían en un contexto socioeconómico y psicosocial relativamente estable.

Por decirlo de otro modo, no es que la gestación rejuvenezca, sino que las mujeres que envejecen mejor suelen poder tener hijos en ese rango de edad y número.

Por otro lado, que las madres de familia numerosa hayan obtenido peores resultados en edad biológica tendría que ver con la mayor carga física y el desgaste energético que esto supone y que, a la vez, deja un menor tiempo para el autocuidado. Tener cuatro o más hijos tiene que ver con «una menor recuperación metabólica e inflamatoria entre gestaciones y un mayor riesgo de déficits nutricionales a largo plazo (hierro, calcio, DHA, etc.)».

En cuanto a la posibilidad de extrapolar estos resultados a otros países, se muestran muy cautelosos, ya que el estudio se ha realizado en un contexto socioeconómico concreto, en un grupo de mujeres nórdicas, de piel blanca en su mayoría y de unas edades determinadas.

Concluye el doctor Galán que la longevidad saludable no puede atribuirse a un solo factor, sino a trayectorias vitales sostenidas, y, por lo tanto, la clave siguen teniéndola el estilo de vida, con especial atención al estrés, el metabolismo y la inflamación. Todo ello en un marco social concreto.