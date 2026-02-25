Fact checked

La cooperación entre la industria de Tecnología Sanitaria, el ámbito académico y el humanístico para abordar la salud del siglo XXI se ve reforzada con la Cátedra Fenin Tecnología y Salud. Este pionero proyecto impulsado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin; la Fundación Fenin y la Fundación Ortega-Marañón tiene un ambicioso plan de acción para 2026 que generará nuevos espacios de debate y reflexión y ampliará el alcance de sus actividades.

La colaboración entre las instituciones promotoras se ha escenificado con un acto celebrado en Madrid con la presencia de su comité científico, formado por personalidades del mundo académico, clínicos, investigadores, sociedades científicas e instituciones sociales, entre otros. «Fenin y la Fundación Fenin comparten con la Fundación Ortega-Marañón el interés común de contribuir a la difusión y transferencia del conocimiento tecnológico. El apoyo de nuestro sector a esta cátedra permite materializar palancas reales y efectivas para transformar el sistema sanitario y abordar la salud del siglo XXI, en un momento especialmente revelador en el que la innovación tecnológica juega un papel clave», apunta Pablo Crespo, secretario general de Fenin.

Por su parte, el profesor Fernando Bandrés, presidente de la Fundación Fenin y codirector de la Cátedra, indica que uno de los principales valores de la Cátedra es «su carácter interuniversitario y multidisciplinar, ya que reúne a diferentes áreas del conocimiento para conversar acerca de la tríada tecnología, salud y sociedad. A través de esta cátedra, compartimos conocimiento y experiencia con el mundo docente. Aportar valor científico y tecnológico a la vida académica y universitaria también es un ejemplo de innovación».

Asimismo, Lucía Sala, directora general de la Fundación Ortega-Marañón, ha señalado que «esta alianza con Fenin y la Fundación Fenin permitirá profundizar, con ambición y responsabilidad, en los grandes desafíos que afronta la medicina en el siglo XXI. Porque hoy más que nunca, el futuro de la medicina exige colaboración, pensamiento riguroso y un compromiso firme con una atención más humana, innovadora y al servicio de la sociedad».

Iniciativa pionera en España

La Cátedra Fenin Tecnología y Salud es la primera en España sobre esta temática, y tiene el objetivo principal de acercar el conocimiento científico que se genera en la industria de Tecnología Sanitaria al mundo académico y a la sociedad en general. En el marco de esta cátedra se desarrollan iniciativas en el ámbito docente, investigador, formativo y de transmisión de conocimiento y que se verán amplificadas en este 2026.

Una de sus iniciativas ‘estrella’ es la celebración anual del Foro Tecnología, Salud y Sociedad que aborda materias de relevancia como el perfil de los profesionales que necesita la atención sanitaria del siglo XXI, el avance de la neurotecnología o la digitalización de la Sanidad y el empleo seguro de la inteligencia artificial. También de forma periódica se celebran Aulas temáticas para abordar la relación entre la innovación tecnológica y la atención sanitaria, las políticas de salud, la humanización o la sostenibilidad, entre otros temas.

Dentro ya del Plan de Actuación para 2026, los pasados 10 y 11 de febrero se celebró el encuentro «Transferencia de conocimiento en el diagnóstico in vitro (DIV)», en el que representantes del ámbito sanitario, académico y empresarial reflexionaron sobre los avances, retos y oportunidades en el campo del DIV. Entre otras actividades próximas, se celebrará el IV Foro Tecnología, Salud y Sociedad, nuevas «aulas temáticas» sobre el ámbito dental, ingeniería biomédica y ortopedia, y la tradicional participación en la Semana Marañón que organiza anualmente la Fundación Ortega-Marañón, junto a la elaboración de estudios e informes de interés para el sistema sanitario en colaboración con sociedades científicas.