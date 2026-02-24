Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

De las cerca de mil empresas que conforman el sector de Tecnología en España, más de un tercio de ellas (362 compañías) dedican su actividad a la fabricación de tecnologías y productos sanitarios innovadores. Se trata de un sector esencial y estratégico para el sistema sanitario y motor económico y de progreso para el país, por el valor añadido que generan con su actividad (1.677 millones de euros anuales). Así lo corrobora el estudio Los fabricantes de Tecnología Sanitaria en España presentado hoy por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, que también recoge propuestas para fortalecer el tejido industrial nacional y la presencia y competitividad de las compañías en el mercado.

En la jornada de presentación de este estudio ha participado Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria. «Estamos trabajando en una hoja de ruta para impulsar una estrategia específica para el sector de Tecnología Sanitaria que fomente la industrialización, la localización de la producción y la I+D+i. Queremos consolidar un ecosistema más competitivo, resiliente y sostenible», ha indicado García Brustenga.

Por su parte, Pablo Crespo, secretario general de Fenin, ha destacado que «este estudio muestra una imagen real de la aportación de nuestras empresas fabricantes a la economía española, y evidencia su importante papel en una sociedad más saludable, innovadora y competitiva». Respecto al alcance del documento, Pablo Crespo señala que «permite obtener una fotografía completa de nuestro sector que sirva como base para trabajar con las administraciones en estrategias que garanticen que la fabricación de innovación tecnológica en España sea rentable y competitiva».

Este sector se caracteriza por su heterogeneidad y diversidad. De las 362 compañías fabricantes de Tecnología Sanitaria en España, el 93% son pequeñas y medianas empresas, mientras que el 7% restante tienen la consideración de «grandes empresas».

Respecto a su distribución geográfica, Cataluña aglutina al 37% de ellas (134 empresas), seguido en los principales puestos del ranking de la Comunidad de Madrid (75 empresas, un 20,7% del total); la Comunidad Valenciana (47 empresas, un 13%,) y País Vasco (29, un 8%). La concentración de compañías en estas cominidades. «Es un indicador clave de la atracción de talento, inversión y la formación de ecosistemas empresariales favorables en estas regiones», destaca el informe.

Fabricación e impacto en la economía nacional

Las compañías fabricantes superan los 4.900 millones de facturación anual y generan un valor añadido bruto para la economía nacional superior a los 1.677 millones de euros.

No obstante, este informe alerta de que «las trabas de un mercado nacional y europeo sobrerregulado y muy burocratizado impide una mayor evolución económica y dinamismo de un sector innovador y con gran capacidad de expansión». En concreto, un 29% de empresas fabricantes presentan resultados negativos. Este porcentaje se incrementa a menor tamaño de las compañías: solo un 50% de las microempresas obtiene resultados positivos.

Liderazgo en inversión e innovación

La innovación es un pilar fundamental de la actividad de estas compañías y clave para su desarrollo. En conjunto, invierten 344 millones de euros anuales en I+D+i, siendo el sector sanitario con más patentes registradas (163 en 2024, un 14% más sobre 2023).

También ligado a la innovación, cabe destacar que estos fabricantes cuentan con más de 170 centros productivos y de I+D+i en España y un 85% cuenta con departamentos de Innovación en su estructura. Un 67% de las empresas ven posibilidades de seguir invirtiendo en centros productivos e innovación en el país. Para ello, las compañías consideran fundamental el acceso a líneas públicas de financiación, deducciones fiscales y programas públicos de apoyo a la inversión.

Empleo estable y de calidad

Su generación de riqueza para el país también viene determinada por la apuesta por un empleo cualificado y estable. Las compañías fabricantes emplean directamente a cerca de 19.000 personas, el 96% de ellas con contratos de carácter indefinido (frente al 86% de media del conjunto de sectores económicos en España) y una inversión media anual de 56.757 euros por empleado. Asimismo, cabe destacar que el 44% de los puestos de trabajo son ocupados por mujeres, considerablemente superior al 28% de mujeres empleadas en el sector industrial español en su conjunto.

Esta estabilidad contractual beneficia al empleado con mayor seguridad y formación, y permite a las empresas retener talento y asegurar la continuidad en proyectos complejos, fortaleciendo la competitividad y la reputación del sector.

Internacionalización de las empresas

Las exportaciones de Tecnología Sanitaria muestran un crecimiento sostenido en los últimos años (por ejemplo, con un 8% en 2024). La Unión Europea es el principal mercado de las exportaciones (60%), seguido de Norteamérica (14%). En el análisis por países, Estados Unidos es el primer destino de la innovación tecnológica española.

Los altos estándares de calidad de los productos nacionales han impulsado una buena imagen de la Marca España de tecnología sanitaria en los mercados internacionales. No obstante, la balanza comercial es negativa y España sigue importando más tecnología sanitaria que la que exporta, con una fuerte dependencia estratégica de productos sanitarios del exterior. La inestabilidad en el contexto geopolítico, con amenazas arancelarias y crisis de suministros, pueden agravar esta situación, y hace necesario apostar por la autonomía estratégica abierta en España y Europa.

Apuesta por la digitalización y la sostenibilidad

La productividad se ha convertido en un factor clave para la diferenciación empresarial. La mayoría de las empresas fabricantes han avanzado significativamente en la digitalización, la automatización de las fábricas y de sus procesos internos, especialmente en producción, logística y administración. No obstante, el informe señala las dificultades a las que se enfrentan pymes y micropymes para avanzar en este campo.

El documento también aborda la cada vez mayor apuesta de las compañías por las políticas ESG y la sostenibilidad medioambiental. Optimización de procesos productivos, diseños sostenibles, reducción de residuos y empleo de energías renovables son las prioridades más identificadas por las compañías en este campo.

Propuestas para el fortalecimiento del sector

A partir del análisis realizado, en el informe se identifican propuestas y necesidades (en el ámbito empresarial, regulatorio, acceso al mercado, etc.) encaminadas a fortalecer el tejido industrial, equilibrar la innovación con la mayor producción local y asegurar la viabilidad y competitividad de las empresas fabricantes de Tecnología Sanitaria en el mercado como, por ejemplo: