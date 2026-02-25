Fact checked

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido hoy una reunión con el Foro de la Profesión Médica, después de los paros convocados contra el Gobierno como consecuencia de su anteproyecto de Estatuto Marco. Esta reunión, en la que ha estado acompañado de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, así como de otros cargos y portavoces sanitarios del PP, se enmarca dentro de la ronda de encuentros que se están manteniendo desde el Partido Popular con los profesionales sanitarios.

Al mismo tiempo, el propio Partido Popular presentaba en el Senado la reprobación del Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica Garcia, por la elaboración y negociación del actual borrador del Estatuto Marco, y ha denunciado la «exclusión» de los representantes del colectivo médico y facultativo de la negociación efectiva del texto.

Con todo ello, el presidente del PP, Nuñez Feijóo, ha destacado la necesidad de diálogo que confronta con la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ni «siquiera ha tenido una mención para los médicos y que no se ha hecho cargo de la situación provocada por su Ministerio de Sanidad».

«El PP lleva mucho tiempo defendiendo la necesidad de diálogo y consenso tanto con los profesionales como con las comunidades autónomas». Además, ha mostrado su compromiso ante el Foro de la Profesión Médica para encontrar soluciones que fortalezcan la profesión y el sistema sanitario en su conjunto.

Reprobación en el Senado

El PP ha propuesto en el Senado reprobar la actuación del Ministerio de Sanidad en la elaboración y negociación del actual borrador del Estatuto Marco. Así lo ha hecho a través de varias enmiendas presentadas a la moción de Vox para crear un Estatuto Marco propio para médicos. Los populares reclaman que el Estatuto Marco recoja de forma «expresa, clara y específica» la singularidad del ejercicio profesional de los especialistas sanitarios y médicos, atendiendo a su nivel de responsabilidad clínica, cualificación, formación, toma de decisiones, dedicación y centralidad en la actividad asistencial.

Además, pide garantizar la participación «directa, real y diferenciada» de los especialistas sanitarios y médicos en la negociación del contenido del Estatuto Marco que les afecte específicamente, así como en el desarrollo normativo posterior y en los mecanismos de implantación, evaluación y seguimiento del mismo.

Para el Partido Popular, se debe asegurar que el Estatuto Marco dote a los especialistas sanitarios de herramientas organizativas, profesionales y retributivas acordes con su papel esencial en el Sistema Nacional de Salud, «evitando tratamientos homogéneos que ignoren la naturaleza singular de su función y perjudiquen la calidad asistencial y la seguridad del paciente».

Por último, insta al Ministerio de Sanidad a rehacer el actual borrador del Estatuto Marco, incorporando las garantías que propone y reconduciendo el proceso negociador hacia un modelo «inclusivo, técnicamente solvente y respetuoso» con todos los profesionales, en el que «no se levanten muros ni se excluya a quienes constituyen el eje del sistema sanitario público».