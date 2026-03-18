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¿Cómo se puede mejorar la visión en pacientes con patologías oculares complejas? La primera edición del curso MCC 2026 trató de responder a esa pregunta, en un evento celebrado en el Auditorio de IMO Grupo Miranza. «MCC 2026 nace como una propuesta formativa multidisciplinar, dirigida a oftalmólogos y optometristas interesados en el abordaje avanzado de patologías complejas de córnea, refractiva, retina, glaucoma y oculoplastia», según Mireia Campos, optometrista de IMO Grupo Miranza y miembro del Comité organizador del curso.

Mediante sesiones teóricas y la presentación de casos clínicos, el encuentro abordó aspectos como el diagnóstico avanzado de patologías corneales, la selección de tratamientos individualizados y el manejo de pacientes complejos donde la cirugía no es suficiente.

El curso, que reunió a un centenar de oftalmólogos y optometristas, puso especialmente el foco en el queratocono, una enfermedad degenerativa en la que la córnea se adelgaza y se deforma progresivamente, adquiriendo una forma cónica que provoca visión borrosa, astigmatismo irregular y mayor sensibilidad a la luz. Las lentes de contacto terapéuticas se presentaron como solución eficaz para mejorar la salud ocular de los pacientes con esta patología.

«En el futuro, probablemente no operaremos queratoconos»

Durante la jornada, el Dr. José Luis Güell, especialista en enfermedades de la córnea de IMO Grupo Miranza y miembro del comité organizador del curso, destacó que el abordaje del queratocono ha evolucionado gracias a nuevas herramientas terapéuticas y afirmó que «en el futuro, probablemente no operaremos queratoconos. Disponemos de alternativas eficaces que permiten mejorar la visión y estabilizar la enfermedad sin recurrir necesariamente a la cirugía».

Por su parte, la Dra. Clara Bonel, especialista en córnea, catarata y cirugía refractiva en IMO Grupo Miranza, subrayó que las lentes de contacto terapéuticas «se están convirtiendo en un gold standard en el manejo de muchas patologías de la superficie ocular» y añadió que “este tipo de lentes no solo contribuye a mejorar la visión, sino que también favorece la protección y recuperación de la córnea en determinadas enfermedades”.

Otras estrategias y herramientas terapéuticas

Durante el curso, también se habló del uso de otras herramientas terapéuticas reconocidas en el manejo del queratocono y de irregularidades de la superficie ocular. En este sentido, se abordaron técnicas como el crosslinking corneal, un procedimiento que fortalece la estructura de ese tejido y puede frenar la progresión de la enfermedad, así como la implantación de anillos intracorneales, que ayudan a regularizar la forma de la córnea y mejorar la visión en determinadas fases del queratocono.

A este respecto, el Dr. Óscar Gris, especialista en córnea y cirugía de catarata de IMO Grupo Miranza, explicó que «los anillos intracorneales pueden ser una opción en determinadas fases de la enfermedad, cuando el queratocono empeora o realmente no hay tolerancia a la lente».

Asimismo, MCC 2026 incluyó sesiones dedicadas a retos clínicos como el manejo de protocolos en ojo seco severo, el abordaje oftalmológico de la parálisis facial o el tratamiento de úlceras corneales neurotróficas. Estas últimas son lesiones degenerativas de la córnea provocadas por la pérdida de sensibilidad, lo que impide su adecuada cicatrización.