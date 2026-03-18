Tras una rotura de cadera en personas mayores: ¿reposo en cama o movilización en silla?

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Una caída aparentemente banal puede cambiar por completo la vida de una persona mayor. La rotura de cadera no es sólo una lesión ósea: en muchos casos es el inicio de una cadena de problemas que comprometen la autonomía, la salud general e incluso la supervivencia. Con el envejecimiento de la población, este tipo de fractura se ha convertido en uno de los grandes retos de la medicina geriátrica. No tanto por la rotura en sí, sino por todo lo que viene después.

A diferencia de lo que ocurre en personas jóvenes, donde una fractura suele resolverse sin grandes consecuencias, en edades avanzadas el contexto es completamente distinto. El hueso suele estar debilitado —frecuentemente por osteoporosis— y el organismo ya no responde con la misma capacidad de recuperación.

Pero lo más importante es que, en muchos casos, la fractura no es el problema principal, sino el síntoma de un deterioro previo: pérdida de masa muscular, problemas de equilibrio, enfermedades crónicas o desnutrición.

Por eso, los especialistas insisten en que una rotura de cadera debe interpretarse como una señal de alerta general del estado de salud.

El verdadero peligro: la inmovilidad

Tras la cirugía —habitual en este tipo de lesiones— llega el momento más delicado: la recuperación. Y aquí es donde surge una de las preguntas clave: ¿mejor reposo en cama o levantarse cuanto antes?

La evidencia médica es clara: quedarse en la cama es uno de los mayores riesgos. La inmovilidad prolongada desencadena una cascada de complicaciones:

Pérdida acelerada de masa muscular

Infecciones respiratorias como neumonía

Úlceras por presión

Coágulos sanguíneos

Deterioro cognitivo o episodios de confusión

En pocas palabras, el cuerpo se apaga más rápido cuando deja de moverse.

Silla mejor que cama… pero no suficiente

Sentarse en una silla ya supone un avance frente al encamamiento continuo. Permite mejorar la respiración, activar ligeramente la circulación y reducir algunas complicaciones. Sin embargo, los expertos van más allá: el objetivo real es volver a ponerse de pie y caminar lo antes posible, aunque sea con ayuda.

El proceso suele ser progresivo

Pasar de la cama a la silla

Mantenerse erguido

Iniciar pequeños desplazamientos con andador

Recuperar, en la medida de lo posible, la movilidad previa

Cada día cuenta. Cuanto antes se inicia este proceso, mayores son las probabilidades de evitar complicaciones graves. Las cifras reflejan la gravedad del problema: un porcentaje significativo de personas mayores no recupera su nivel de independencia tras una fractura de cadera. Muchas necesitan ayuda permanente, y otras ven deteriorarse rápidamente su estado general.

Además, el riesgo de fallecimiento en el año posterior a la fractura es considerable, especialmente en pacientes con enfermedades previas. Esto se debe a que la fractura actúa como un «punto de inflexión» que acelera procesos de fragilidad ya existentes.

La recuperación no depende solo de la cirugía

El éxito no está únicamente en la operación, sino en el abordaje global. La recuperación eficaz requiere la intervención coordinada de distintos profesionales: médicos, fisioterapeutas, especialistas en geriatría, personal de enfermería. También influyen factores clave como la nutrición, la rehabilitación física y el apoyo familiar. Y es que prevenir es la mejor estrategia.

Evitar la fractura sigue siendo el objetivo principal. Algunas medidas básicas pueden marcar la diferencia: mantener la fuerza muscular con ejercicio adaptado, vigilar la salud ósea, prevenir caídas en el hogar, asegurar una alimentación adecuada. Porque, en personas mayores, una simple caída no siempre es un accidente sin consecuencias.

La osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y, aunque suele asociarse con personas de edad avanzada, también puede presentarse durante la infancia o la adolescencia. El hueso es un tejido vivo, y se está renovando constantemente. El proceso implica dos fenómenos: Por un lado, se forma hueso nuevo (formación ósea), y, por otro, se destruye hueso envejecido (reabsorción ósea). Cuando el equilibrio entre estos dos mecanismos está alterado, hablamos de osteoporosis.

Se trata de una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, y presentarse en cualquier momento de la vida. No obstante, es cierto que como con el paso de los años todos vamos perdiendo masa ósea, la osteoporosis es más frecuente a partir de los 70 años.

Además, se observa un aumento en el número de casos en individuos menores de 50 años, especialmente por causas secundarias como el uso prolongado de glucocorticoides, trastornos endocrinos y enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes.

Una de las causas de la enfermedad son los cambios hormonales que se producen durante la menopausia. Por ese motivo es más frecuente que la masa ósea vaya decayendo en las mujeres que ya han cumplido 50 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda prevenirla con una dieta rica en proteínas, calcio y vitamina D, actividad física y evitando el consumo de alcohol, cafeína y tabaco.