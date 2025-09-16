Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, ha obtenido el sello Madrid Excelente, un distintivo que otorga la Comunidad de Madrid y que reconoce el compromiso de la Federación con la innovación, la mejora continua y su contribución al desarrollo económico y social de la región. Pablo Crespo, secretario general de Fenin, ha recibido este reconocimiento en representación de la Federación de manos de Elena Mantilla, directora general de Madrid Excelente, durante un encuentro celebrado hoy en la sede de Fenin.

La concesión de este sello es el resultado de un riguroso proceso de evaluación externa, que pone en valor aspectos fundamentales de la gestión de Fenin, como la orientación al cliente, la eficiencia operativa, la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa y la adaptación a los cambios tecnológicos. «Este reconocimiento supone un respaldo a nuestro modelo de gestión y nos anima a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso, contribuyendo al fortalecimiento del sector de la Tecnología Sanitaria y a la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas», ha valorado Pablo Crespo.

Por su parte, Elena Mantilla ha señalado que «la importancia que tiene Fenin en Madrid es fundamental, ya que ayuda a las instituciones sanitarias para que pongan a disposición de sus pacientes y profesionales la tecnología sanitaria más innovadora con la máxima eficiencia».

Cabe destacar que, en su apuesta por la gestión responsable y transparente reconocida también por Madrid Excelente, Fenin está certificada con el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015; el sistema de gestión antisoborno ISO 37001:2016 y el sistema de gestión de compliance penal UNE 19601:2017. Asimismo, actualmente se encuentra en proceso de certificación del sistema de gestión de compliance en materia de libre competencia UNE 19603:2023.