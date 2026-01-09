Fact checked

Aunque la kombucha, la bebida de moda a base de té azucarado fermentado, puede ser una opción más saludable a los refrescos tradicionales, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de su elevado precio y de la ausencia de estudios científicos sólidos que confirmen sus supuestos beneficios probióticos o funcionales.

Según la Escala Saludable de OCU, que combina la valoración de Nutriscore, la presencia de aditivos, el grado de transformación y el tamaño de la porción, los resultados de las 90 kombuchas analizadas son en general buenos.

Tienen poco azúcar. Su contenido medio es de 2,6 g/100 ml, muy inferior a los 10,6 g/100 ml de un refresco tradicional azucarado y también menor a los 4,3 g/100ml de una bebida isotónica o un té listo para tomar.

Aunque pueden tener algunos ingredientes industriales. Seis de cada diez bebidas incluyen aromas, extractos, colorantes o edulcorantes. Y la mitad añaden CO2 para reforzar la burbuja natural o controlar la fermentación.

Entre las mejores destacan seis bebidas ecológicas, sin aditivos ni ingredientes asociados a un excesivo procesado industrial.

– Club Gourmet El Corte Inglés Kombucha té verde frutos rojos. 1,5% azúcar. 24 kcal/100 ml. Precio: 2,75 €/25cc.

– Mun Kombucha verbena. 0,5% azúcar. 1 kcal/100 ml. Precio: 3,85 €/25cc.

– Santiveri Bio Kombucha hibiscus. 0% azúcar. 2 kcal/100 ml. Precio: 2,65 €/25cc.

– Santiveri Bio Kombucha jengibre y cúrcuma. 0,4% azúcar. 3 kcal/100ml. Precio: 2,65 €/25cc.

– Vitae Kombucha Frutos rojo & açaí. 1,9% azúcar. 12 kcal/100ml. 2,49 €/25cc.

– Vitae Kombucha Granada & aloe. 3,1% azúcar. 14 kcal/100ml. 2,49 €/25cc.

En cualquier caso, aunque puede ser una alternativa interesante a los refrescos azucarados, la kombucha es muy cara: cuestan entre 10 y 15 euros/litro las de marca de fabricante y entre 7 y 9 euros/litro si son de marca blanca; muchos más que otras bebidas de té, como los refrescos Nestea, Lipton o Fuzetea, cuyo precio oscila entre 1 y 4 euros por litro.

Además, OCU recomienda, especialmente para quienes se inician en su consumo, hacerlo en pequeñas cantidades y observar posibles efectos, ya que su acidez y fermentación pueden provocar molestias digestivas. En el caso de bebidas no pasteurizadas, se aconseja evitar su consumo en personas con problemas intestinales o inmunológicos, embarazadas y niños. Aunque las versiones industriales contienen únicamente trazas de alcohol, este aspecto y la presencia de cafeína —en niveles que pueden equivaler a una taza de café por cada medio litro— también son elementos que conviene tener en cuenta.

