La enfermedad de Parkinson sigue siendo uno de los mayores retos en neurología funcional. Cuando los tratamientos farmacológicos dejan de ofrecer estabilidad y las complicaciones motoras se vuelven incapacitantes, la estimulación cerebral profunda (DBS) puede marcar un antes y un después. Sin embargo, no todos los casos responden igual. Para abordar uno de estos casos que no responde a estos tratamientos, Instituto Clavel ha aplicado por primera vez una estrategia avanzada, la implantación de cuatro electrodos, lo que supone una nueva oportunidad para estos enfermos.

Esta nueva estrategia se ha llevado a cabo en un paciente de 70 años con 14 años de evolución de enfermedad de Parkinson. Tras años de tratamiento, comenzó a presentar fluctuaciones motoras muy marcadas que en algunos momentos le impedían realizar incluso las actividades básicas. Aunque estaba en tratamiento farmacológico, su calidad de vida no era buena. Fue intervenido en Estados Unidos mediante estimulación cerebral profunda dirigida al globo pálido interno (GPi), lo que consiguió reducir las discinesias —los movimientos involuntarios que causa el Parkinson—, pero la mejoría no superó el 30 por ciento y el paciente continuó con bloqueos en la marcha, dificultades para hablar y con fluctuaciones motoras.

Dos años después vino a España y fue valorado por el Dr. Gabriel Salazar en Barcelona Parkinson y, a pesar de realizarle diferentes tratamientos, la mejoría seguía siendo muy limitada. «En este momento fue cuando decidimos aplicar una estrategia poco habitual, implantar dos nuevos electrodos bilaterales en el núcleo subtalámico (STN) y mantener los electrodos que ya le habían implantado previamente en el globo pálido interno (GPi)», explica el Dr. Salazar.

La cirugía

La cirugía, realizada en el Instituto Clavel por los doctores Jordi Rumià y Santiago Candela, se llevó a cabo sin complicaciones. Inicialmente, se activaron los cuatro electrodos, con lo que se logró una mejoría de aproximadamente el 40%. Diez días después, tras analizar cuidadosamente la respuesta clínica, se tomó una decisión clave: apagar los electrodos implantados en Estados Unidos y aumentar progresivamente la estimulación subtalámica, es decir, la de los dos nuevos electrodos implantados.

Resultado clínico

Tras el ajuste definitivo, los resultados fueron extraordinarios, afirma el Dr. Salzar. El paciente está al 100 por ciento satisfecho porque estos han sido los resultados:

• Mejoría global cercana al 95%.

• Desaparición de las fluctuaciones motoras.

• Sin congelamiento de la marcha.

• Sin dificultades del habla.

• Reducción del 90% de la medicación.

• Discinesias mínimas, corregidas con estimulación combinada de muy baja intensidad.

La conclusión que hemos obtenido es que lo más importante es «adaptar los tratamientos a cada enfermo de Parkinson, combinando cuando técnicas sean necesarias». En neurología funcional, la tecnología es importante, pero lo decisivo es cómo se utiliza, sobre todo cuándo atreverse a replantear la estrategia.