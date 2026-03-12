Uno de cada siete adultos en España padece enfermedad renal crónica.

Fact checked

Con motivo del Día Mundial del Riñón, los especialistas insisten en la necesidad de visibilizar la Enfermedad Renal Crónica (ERC), una patología progresiva que reduce de forma gradual la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y que afecta a más del 10% de la población mundial, lo que equivale a más de 800 millones de personas. En España, la situación no es menor: uno de cada siete adultos padece ERC, con una prevalencia del 15,1%, más frecuente en hombres, personas mayores y pacientes con enfermedad cardiovascular.

«El gran problema de la enfermedad renal crónica es que es silenciosa en sus fases iniciales. Muchos pacientes no presentan síntomas hasta estadios avanzados, cuando el daño ya es significativo», explica el Dr. Ramón Delgado Lillo, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Ruber Internacional.

La ERC ocupa ya uno de los principales lugares entre las causas de morbimortalidad global. En 2016 era la decimosexta causa de muerte en el mundo y las previsiones apuntan a que en 2040 podría situarse entre las cinco primeras causas de años de vida perdidos. En la última década, tanto los casos avanzados como los pacientes que requieren tratamiento renal sustitutivo han aumentado cerca de un 30% en España.

«Si no actuamos con estrategias claras de prevención y diagnóstico precoz, la enfermedad renal crónica seguirá creciendo y tendrá un impacto sanitario y social cada vez mayor», advierte el nefrólogo.

Síntomas tardíos y diagnóstico sencillo

En sus primeras fases, la enfermedad no suele dar señales claras. Cuando aparecen síntomas, fatiga, pérdida de apetito, náuseas, hinchazón en piernas, picor, alteraciones del sueño o cambios cognitivos, el deterioro renal suele estar avanzado.

Sin embargo, detectarla es relativamente sencillo. «Bastan dos pruebas básicas: un análisis de sangre para estimar el filtrado glomerular y un análisis de orina para medir la presencia de albúmina. Son estudios accesibles y fundamentales, especialmente en personas con factores de riesgo», señala el Dr. Delgado Lillo.

La ERC se diagnostica cuando existen alteraciones en la estructura o función renal durante más de tres meses, como un descenso del filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1,73 m² o la presencia persistente de albuminuria.

Cuando un órgano falla, los demás lo sienten

Uno de los aspectos más relevantes es la interconexión entre el sistema renal, cardiovascular y metabólico. La hipertensión y la diabetes tipo 2 —principal causa de ERC en España— están estrechamente relacionadas con el deterioro renal.

Según el Dr. Ramón Delgado Lillo, las personas con enfermedad renal crónica tienen un riesgo cardiovascular muy elevado, incluso en fases iniciales. Por eso hablamos de una visión integral del paciente: cuidar el riñón es también proteger el corazón.

Más del 77% de los pacientes con ERC presenta un riesgo cardiovascular muy alto, y entre el 42% y el 53% de quienes padecen insuficiencia cardíaca también tienen enfermedad renal crónica.

A pesar de su elevada prevalencia, el conocimiento social sobre la ERC sigue siendo limitado. Muchas personas desconocen que puede comenzar sin síntomas o que la diabetes aumenta significativamente el riesgo de desarrollarla.

«El principal reto es concienciar a la población y facilitar el acceso al cribado en personas con factores de riesgo: mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos o pacientes con antecedentes cardiovasculares», insiste el Dr. Delgado Lillo.

Las campañas de cribado realizadas en distintas ciudades españolas han puesto de manifiesto una realidad preocupante: un número importante de personas presenta indicios de enfermedad renal sin ser consciente de ello.

«La enfermedad renal crónica se puede detectar de forma precoz y, si actuamos a tiempo, podemos frenar su progresión y reducir complicaciones. No debemos esperar a que aparezcan los síntomas», concluye el especialista.