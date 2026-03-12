Ni nadar ni caminar: el mejor ejercicio para cuidar el corazón y mejorar la circulación, según los cardiólogos

Fact checked

Con el paso de los años y el declive físico que eso conlleva, la búsqueda de actividades deportivas que sean amables con el cuerpo y no le dejen a uno una semana entera sin poder moverse en la cama se antoja imprescindible. Mientras que las caminatas y los paseos en bicicleta suelen ser las más habituales, los cardiólogos recomiendan una totalmente distinta: subir escaleras.

Sí, subir escaleras, esa práctica que evitamos constantemente en nuestro día a día y solo practicamos si el ascensor se encuentra en el último piso y tenemos una imperiosa necesidad de acudir al servicio. Los expertos asocian directamente este ejercicio con una esperanza de vida mucho más alargada, siendo una herramienta clave para la longevidad. Aunque subir escaleras nos pueda parecer un desafío físico comparable a subir el Everest sin bombona de oxígeno, los beneficios tanto para el cuerpo como especialmente para el corazón son numerosos.

En primer lugar, este movimiento ayuda al bombeo de sangre y oxígeno por todo el cuerpo, lo que obliga a nuestro músculo más importante, el corazón, a ejercitarse. Subir escaleras combate problemas frecuentes en adultos como hinchazón de las piernas, mejora la capacidad aeróbica o ayuda con la retención de líquidos.

En un estudio realizado a miles de participantes, se llegó a la conclusión de que subir escaleras reduce hasta en un 20% el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Todos estos beneficios no quieren decir que corramos directamente a subir las escaleras de nuestro edificio una y otra vez sin parar. Los expertos cardiólogos señalan que la moderación es clave; no se trata de subirlas el primer día de golpe ni corriendo, sino de mantener un ritmo constante y diario que fortalezca a nuestro cuerpo. Así que ya sabes, para mejorar tu forma física, rechaza al ascensor y busca todos los días las escaleras.