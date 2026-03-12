Fact checked

Todd Prochnau es un farmacéutico que se ha especializado y acreditado en asesoramiento clínico a pacientes que quieren dejar de fumar. En un reciente artículo de opinión destaca cómo estos productos ayudan en el proceso administrando nicotina (igual que los chicles y los parches) sin el humo de combustión de los cigarrillos, que contiene sustancias tóxicas que dañan la salud de los fumadores. El planteamiento es que las alternativas sin humo reducen de forma significativa los daños del tabaquismo. Prochnau escribe: «Es un producto legítimo para dejar de fumar y funciona como los chicles y los parches de nicotina».

En su artículo, indica que como farmacéutico, se toma en serio la salud de cada uno de sus pacientes: «He dedicado mi carrera a ayudar a las personas a adoptar decisiones más seguras y saludables; últimamente he sentido la necesidad de hablar sobre esto, no solamente como profesional sanitario, sino como alguien que trabaja directamente con fumadores que están intentando -muchas veces desesperadamente- dejarlo».

Asimismo, recuerda que «contar con una amplia gama de productos NRT (terapias de reemplazo, por sus siglas en inglés) disponibles significa que la gente que fuma tiene más opciones que les ayudarán en el proceso».

Alternativas en presentaciones variadas

El experto considera que la disponibilidad de estas alternativas, en presentaciones variadas, es un elemento crucial para alcanzar los objetivos de los planes de abandono del tabaco. La nicotina es el ingrediente activo que se emplea, tanto en las bolsas, como en los productos más conocidos y tradicionales, como los chicles y los parches. Asimismo, hace hincapié en su importancia para personas que han intentado dejar el hábito previamente y no lo han conseguido, para los cuales son aún más importantes porque ofrecen una nueva oportunidad con un método diferente a los que no habían ofrecido los resultados esperados.

Las bolsas de nicotina son una forma relativamente nueva de producto alternativo al tabaco que contiene el ingrediente activo (nicotina) en forma de polvo en lugar de hojas de tabaco.

Los autores de un reciente trabajo de investigación sobre estos productos los consideran “una opción viable para reducir el daño, derivado del consumo de tabaco, en individuos que dan el paso de usarlos para sustituir por completo el consumo de tabaco convencional».

Considerando los datos disponibles, afirman que «es probable que estos dispositivos produzcan menos daño a los fumadores que los productos convencionales con tabaco, y pueden evitar los síntomas de abstinencia en fumadores».

El año pasado, un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) publicó una revisión de 62 estudios sobre las bolsas de nicotina, y se refieren a estos dispositivos en los siguientes términos: «Su composición química sugiere que la presencia de compuestos dañinos es menor que la de los cigarrillos». Su conclusión fue que parecen ser menos tóxicas que estos y administran nicotina en niveles comparables, «por lo cual presentan una alternativa a los productos de combustión para los usuarios». Finalmente, recomendaban que se lleven a cabo más estudios sobre estos productos.