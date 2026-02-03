Fact checked

Cuando una persona sobrevive a un infarto, es muy frecuente que el daño al órgano y los vasos que lo rodean provoquen un mayor riesgo de sufrir episodios similares en el futuro. Entre otros motivos, esto se debe a que las personas que han tenido un infarto suelen padecer inflamación en los vasos sanguíneos mayores, y esto es un indicador de que son vulnerables. A fecha de hoy no hay un tratamiento indicado para combatir esa inflamación observada tras el ataque.

Una nueva investigación cuyos resultados se han dado a conocer en la revista Nature Medicine indican que tratar a estas personas con dosis bajas de aldesleukina, podría evitar los infartos de repetición debido a su capacidad para reducir la inflamación. Son los datos de dos ensayos clínicos llamados IVORY e IVORY-FINALE. El medicamento normalmente se usa para tratar algunos casos de cáncer de riñón y melanoma.

Así fue el estudio

Sesenta personas que habían sufrido un infarto recientemente participaron en el estudio IVORY. A cada uno se le administró una dosis baja de aldesleukina o bien una sustancia inactiva (placebo). De todos ellos, 55 llegaron a completar el seguimiento de cinco años, que es el estudio IVORY-FINALE.

Se realizaron pruebas de imagen antes y después del tratamiento para evaluar la inflamación de los vasos sanguíneos. Aldesleukina redujo la inflamación en casi un 8% (promedio), y el efecto era más evidente en los vasos sanguíneos en los cuales la inflamación era inicialmente peor.

A los dos años de seguimiento, todos los pacientes que recibieron el fármaco permanecían libres de un segundo infarto, que sí sufrieron el 11% de las personas a las que se había administrado el placebo.

Para confirmar estos datos y obtener más evidencias que permitan recetar el medicamento con seguridad a este tipo de pacientes, no obstante, será necesario llevar a cabo más estudios.

El papel de los linfocitos T

Joseph Cheriyan, investigador jefe y farmacólogo clínico del Hospital Universitario de Cambridge NHS Foundation Trust, se ha declarado encantado con los datos obtenidos en este primer trabajo, «que ha puesto a prueba el mismo mecanismo que el comité del Premio Nobel ha considerado un cambio de paradigma». El medicamento actúa sobre los linfocitos T reguladores. Son células que pertenecen a una categoría única de glóbulos blancos. Cumplen una importante función como «protectores» del sistema inmunitario. Sus descubridores recibieron el Premio Nobel de Medicina en 2025.

Ziad Mallat, profesor de medicina cardiovascular en la Universidad de Cambridge, ha explicado que «durante décadas, se ha sabido que la inflamación contribuye a la enfermedad cardiovascular, pero ha costado encontrar tratamientos eficaces; usar los mismos reguladores inmunitarios que ya tiene el organismo de forma natural para proteger el corazón va a suponer un cambio enorme en la medicina cardiovascular».

También ha valorado el hallazgo Stephen Hoole, cardiólogo del Hospital Royal Papworth, diciendo que «si bien los avances en el campo del infarto de miocardio han conseguido mejores resultados para los pacientes en las últimas décadas, una de cada diez personas aún muere en los 12 meses posteriores, y seguimos necesitando nuevos tratamientos».

En su opinión, tratar la inflamación, que suele crear inestabilidad en la placa que cubre el interior de los vasos sanguíneos, hace que se rompa y produce episodios cardiovasculares, es una gran oportunidad para controlar el riesgo residual.