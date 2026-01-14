Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Un amplio análisis poblacional sugiere que el tratamiento con estatinas podría tener un impacto preventivo mayor de lo esperado en personas con diabetes tipo 2, incluso en aquellas consideradas de bajo riesgo cardiovascular. Según el estudio, iniciar esta terapia se asocia con una reducción significativa tanto de la mortalidad como de los eventos cardiovasculares graves a largo plazo, independientemente del nivel de riesgo estimado a 10 años.

Estos resultados arrojan nueva luz sobre un debate clásico en cardiología preventiva: si merece la pena prescribir estatinas a pacientes que, sobre el papel, presentan una probabilidad baja de sufrir un evento cardiovascular. Lejos de confirmar las dudas, los datos apuntan a que el beneficio se extiende a perfiles que tradicionalmente no eran prioritarios para este tipo de intervención. El trabajo ha sido publicado en la revista Annals of Internal Medicine.

Las estatinas, fármacos ampliamente prescritos para reducir el colesterol LDL, actúan limitando su síntesis en el hígado y ralentizando la formación de placas en las arterias. Este mecanismo contribuye a disminuir el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, dos de las principales complicaciones asociadas al daño vascular progresivo.

Diabetes tipo 2

En el caso de la diabetes tipo 2, este enfoque preventivo adquiere especial relevancia. La enfermedad favorece el deterioro de los vasos sanguíneos y acelera el desarrollo de patología cardiovascular, con frecuencia antes de que aparezcan síntomas clínicos evidentes. Por ello, la denominada prevención primaria —iniciar el tratamiento antes de que ocurra un primer evento cardiovascular— es un pilar clave en el manejo del riesgo.

Para evaluar este efecto, investigadores de la Universidad de Hong Kong analizaron datos de atención primaria del Reino Unido procedentes de la base IQVIA Medical Research Data. El estudio incluyó a adultos de entre 25 y 84 años diagnosticados de diabetes tipo 2 entre 2005 y 2016 y empleó un diseño de cohorte con emulación de ensayo clínico, una metodología que busca reproducir las condiciones de un ensayo aleatorizado a partir de datos reales.

Los participantes se clasificaron según su riesgo cardiovascular a 10 años mediante la herramienta QRISK3, desde riesgo bajo hasta muy alto, y se les siguió durante un periodo máximo de una década. En todos los grupos, el inicio de estatinas se relacionó con menos muertes y menos episodios cardiovasculares mayores.

El hallazgo más revelador se observó en el grupo de menor riesgo: entre quienes tenían una probabilidad inferior al 10 % de sufrir enfermedad cardiovascular a 10 años, el tratamiento se asoció con una reducción absoluta del 0,53 % en la mortalidad y del 0,83 % en los eventos cardiovasculares graves. En términos relativos, esto supone un descenso cercano al 20 % en el riesgo de muerte y de más del 20 % en eventos cardiovasculares, lo que refuerza la idea de que las estatinas pueden ofrecer beneficios clínicos incluso en pacientes aparentemente menos vulnerables.