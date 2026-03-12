Las personas con TOC tienen mayor riesgo de morir más jóvenes: los expertos lo confirman

Fact checked

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una condición de salud mental que afecta aproximadamente al 2% de la población. Se caracteriza por la presencia de obsesiones como pensamientos, impulsos o imágenes intrusivas que generan gran ansiedad y compulsiones, que son conductas repetitivas destinadas a aliviar ese malestar. Si la situación persiste en el tiempo, en realidad puede convertirse en un problema profundamente incapacitante. Diversos estudios han señalado que quienes padecen este trastorno presentan un riesgo de mortalidad más alto que la población general. Por lo tanto, debemos saber por qué ocurre esto para mejorar la detección, el tratamiento y la prevención de sus consecuencias más graves.

Según investigaciones citadas por el Consejo General de la Psicología de España, las personas con TOC presentan una tasa de mortalidad superior a quienes no padecen este trastorno. En concreto, se ha observado una tasa de 8,1 muertes por cada mil personas-año frente a 5,1 en la población general. Incluso tras ajustar variables como el año de nacimiento, el sexo, el nivel educativo o el nivel de ingresos, el riesgo de fallecer por cualquier causa sigue siendo significativamente mayor. Los expertos señalan que este incremento no solo se relaciona con causas no naturales, como el suicidio, sino también con diversas enfermedades físicas. Este panorama muestra que el impacto del TOC trasciende el ámbito psicológico y puede influir de manera profunda en la salud general de quienes lo padecen.

¿Qué es el TOC y cómo afecta a la vida cotidiana?

El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones persistentes que generan ansiedad intensa. Para reducir ese malestar, la persona recurre a compulsiones o rituales repetitivos, como limpiar, ordenar o repetir acciones mentales.

Desde el Consejo General de la Psicología de España destacan que, aunque estos comportamientos proporcionan un alivio temporal, en realidad refuerzan el ciclo del trastorno y pueden ocupar muchas horas del día.

Según el Centro Neurológico Antonio Alayón, cuando el TOC no se diagnostica ni se trata adecuadamente, sus efectos se extienden a casi todos los aspectos de la vida. «Las personas pueden experimentar dificultades para mantener relaciones sociales, cumplir responsabilidades laborales o completar sus estudios», advierten los expertos.

En los casos más severos, incluso las tareas básicas de autocuidado pueden verse afectadas. Con el tiempo, la vida cotidiana se organiza alrededor del trastorno, lo que genera un deterioro significativo de la calidad de vida y del bienestar general.

¿Por qué el riesgo de muerte puede ser mayor?

Diversos estudios han demostrado que el TOC está asociado a un aumento del riesgo de mortalidad. El Consejo General de la Psicología de España señala que las personas con este trastorno presentan un 82% más de riesgo de fallecer por cualquier causa en comparación con la población general.

Este incremento se observa tanto en causas naturales como en causas no naturales. En el primer caso, el riesgo aumenta en torno a un 31%, mientras que en el segundo se multiplica por tres.

«Entre las causas naturales más frecuentes destacan las enfermedades respiratorias, los trastornos endocrinos y metabólicos, las enfermedades circulatorias y diversos problemas neurológicos o digestivos», mencionan los profesionales.

Estos datos destacan que el impacto de este trastorno sobre la salud física puede ser considerable, especialmente cuando el trastorno se mantiene durante años sin un tratamiento adecuado.

¿Cuál es la relación entre TOC y otras enfermedades?

Uno de los factores que puede explicar el aumento del riesgo de mortalidad es la presencia de otras enfermedades asociadas. «El TOC raramente aparece de forma aislada, ya que suele coexistir con otros trastornos mentales o problemas de salud», sugieren.

Según el Centro Neurológico Antonio Alayón, la ansiedad constante que provoca el trastorno puede favorecer la aparición de depresión mayor, otros de ansiedad o el consumo problemático de sustancias.

Estas condiciones adicionales no solo agravan el sufrimiento psicológico, sino que también pueden afectar la salud física y aumentar la vulnerabilidad a diferentes enfermedades.

Además, el estrés crónico generado por las obsesiones puede afectar al organismo a largo plazo. «La tensión constante influye en el sistema cardiovascular, inmunológico y hormonal, lo que podría contribuir a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades médicas», aseguran especialistas del Centro Neurológico Antonio Alayón.

El suicidio como uno de los mayores riesgos

Entre las causas no naturales de muerte, el suicidio representa el riesgo más significativo para las personas con TOC. La Fundación Internacional del TOC advierte que hasta dos tercios de quienes padecen este trastorno experimentan pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio en algún momento de su vida.

El riesgo de suicidio puede ser aproximadamente diez veces mayor en la población con TOC que en quienes no padecen el trastorno. «Este riesgo aumenta especialmente cuando se combina con depresión, estrés postraumático, abuso de sustancias u otros trastornos psicológicos», detallan las autoridades.