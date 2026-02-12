Este es el mes más triste del año y la ciencia lo confirma

Fact checked

El ya famoso «lunes triste» de enero llamó la atención sobre los cambios en el estado de ánimo durante el periodo posterior a las vacaciones de Navidad y el cambio de año, pero los expertos advierten que febrero es realmente el mes en el que la depresión estacional puede ser particularmente difícil de manejar.

La depresión estacional o de invierno es una forma habitual de referirse a un síndrome que los expertos etiquetan como «trastorno afectivo estacional», un fenómeno asociado a la menor exposición a la luz solar y a un decaimiento del estado de ánimo, la energía y la motivación. Es habitual que el trastorno se presente a finales de otoño y principios de invierno, remitiendo o incluso desapareciendo del todo en primavera y verano.

Ahora, un nuevo estudio arroja luz sobre esta condición y cómo afecta en diferente medida a hombres y mujeres. El trabajo indica que aproximadamente el 45% de las féminas pueden experimentar síntomas de depresión estacional (SAD, por sus siglas en inglés), mientras que solo afecta al 28% de los varones. De todas formas, no descartan que haya muchos más hombres a los que no se ha diagnosticado.

Kultar Singh, director médico de la iniciativa Flow Neuroscience, ha indicado que, según las últimas investigaciones en este campo, «hay alteraciones estacionales del estado de ánimo, estrechamente vinculadas a cómo la reducción de luz natural afecta al ritmo circadiano y a la regulación de neurotransmisores en el cerebro». Según el experto, estos cambios pueden producirse incluso sin que la persona experimente una depresión de grado clínico, por ese motivo opina que el apoyo preventivo suele ser más eficaz que esperar a que los síntomas vayan ganando en intensidad.

Ellas, más vulnerables

El hecho de que las mujeres sean más vulnerables tiene que ver con una combinación de factores biológicos (como la sensibilidad a los cambios en la luz, niveles hormonales y ritmo circadiano), además de la presión social por ser las cuidadoras principales de la familia, lo que puede hacer que el estrés sea más intenso en los meses de invierno.

Los investigadores también han visto que, aunque se diagnostiquen menos casos de SAD en hombres, el nivel de estrés que les afecta no es inferior. Los varones tienden a expresar la depresión estacional en formas que no es sencillo reconocer: mayor irritabilidad, aislamiento emocional o consumo de sustancias, en lugar de mostrar desánimo. Esta característica, y su tradicional reticencia a acudir a las consultas médicas, hace que muchas veces esta condición se pase por alto y no sea diagnosticada. De acuerdo con un estudio anterior que publicaba la revista científica European Journal of Public Health, en la población europea el índice de SAD es del 8%.

Cómo aliviar la intensidad de los síntomas

Según explica Hannah Nearney, psiquiatra clínica de Flow Neuroscience, «debemos aceptar que nuestro estado de ánimo y nuestra energía van a ser reflejo de las respuesta biológicas a las condiciones de nuestro entorno, pero también recordar que hay herramientas que podemos emplear para aliviar la intensidad de los síntomas».

Su equipo propone buscar la exposición a la luz natural al menos media hora al día, incluir alimentos ricos en vitamina D en la dieta, realizar alguna actividad física, dormir suficientes horas y mantener activas nuestras relaciones sociales, también en invierno.