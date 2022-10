La dieta vegetariana y vegana tiene que suplementarse con vitamina B12

Un adecuado estado de salud se relaciona con una óptima nutrición. Las dietas basadas en plantas y vegetales cada vez son más populares. La Academia Española de Nutrición y Dietética describe la alimentación vegetariana y vegana como aquella que excluye los productos animales o derivados de los mismos, tales como carne, pescado, mariscos, lácteos, huevos y miel, entre otros. La cuestión más relevante a nivel nutricional es si estas dietas pueden ser completas y equilibradas a pesar de la ausencia de tantos alimentos o si, por el contrario, es necesario suplementarlas con vitaminas y minerales.

Para poder esclarecer este punto, OKSALUD entrevista al presidente de la Academia Española de Nutrición y de la International Confederation of Dietetic Associations (ICDA), Giuseppe Russolillo.

PREGUNTA.- ¿Las dietas vegetariana y vegana son saludables?

RESPUESTA.- Por supuesto. Existe la falsa creencia entre la población y en el entorno médico de que las personas vegetarianas o veganas comen mal y ponen en riesgo su salud y esto no es verdad. Hay estudios llevados a cabo por la Academia Americana de Nutrición, respaldados por nuestra Academia que ponen de manifiesto que este tipo de dieta es perfectamente saludable.

Es una dieta segura siempre y cuando los menús se planifiquen correctamente y se organice la dieta de manera que se consuman todos los alimentos vegetales: semillas, germinados, legumbres, frutas, verduras, productos integrales, aceites de semillas, etc. Por eso considero fundamental recurrir a un dietista o nutricionista para que nos ayude en el día a día y no acabemos comiendo siempre ensalada o arroz con tomate, lo cual no sería saludable y sí, muy aburrido.

P.- ¿Todas las personas pueden adoptar este tipo de dieta?

R.- Cualquier persona, con cualquier rango de edad y condición puede llevar una dieta basada en plantas: adultos, niños, adolescentes, personas de edad avanzada o embarazadas, siempre que la suplementen con Vitamina B12.

P.- ¿Por qué hay que suplementar estas dietas con Vitamina B12?

R.- Para que una dieta pueda considerarse equilibrada, tiene que estar correctamente organizada. En el caso del vegetarianismo, algunos de los micronutrientes necesarios para el organismo no se ingieren, por eso, para no poner en riesgo la salud, es necesario, tomar vitamina B12. Es una vitamina que se encuentra principalmente en productos de origen animal y es la encargada de fijar el hierro en el organismo por lo que su carencia puede provocar anemias peligrosas.

P.- ¿Es necesario tomar otras vitaminas y/o minerales?



R.- Las dietas veganas y vegetarianas son ricas en fibra, magnesio, ácido fólico, hierro, vitaminas D, C y E, ácidos grasos poliinsaturados, carotenoides, flavonoides y otros fotoquímicos y antioxidantes, por lo tanto no estaría justificado un suplemento vitamínico. Sin embargo, cuando una persona, por modas o convicciones (modelo de vida sostenible) decide adoptar este tipo de alimentación, puede tener carencias nutricionales, no porque este tipo de dietas sean deficitarias sino porque no lo hacen correctamente.

P.- ¿Por qué considera tan importante la planificación de los menús?



R.- Los menús tienen que planificarse con un nutricionista para asegurar de que se ingieren todos los elementos disponibles en el mundo vegetal que aportan las vitaminas y minerales suficientes. Normalmente, cuando se hacen dietas sin planificar y sin conocer el vegetarianismo, se adoptan dietas que acaban siendo deficitarias en vitamina D, hierro, zinc, yodo, ácidos grasos poliinsaturados y en grasa. En estos casos, habría que tomar más suplementos en forma de vitaminas, sal yodada, zinc, ácidos grasos y hierro.

Tanto en el caso del vegetarianismo como en el caso de los omnívoros, planificar los menús es básico para llevar una dieta saludable. La gente no planifica sus compras ni sus platos, de manera que no se consumen los alimentos necesarios para estar correctamente nutrido. Hay que recurrir a los profesionales del sector, sobre todo cuando hay algún problema o cambio de dieta.

P.-¿Ser vegetariano o vegano mejora la salud?

R.- Hay muchos estudios que demuestran que las personas que adoptan este tipo de dieta contribuyen a la prevención de la enfermedad cardiovascular, de la obesidad y de otras muchas patologías. Sabemos que el papel de las dietas basadas en plantas gracias a estudios observacionales, ayudan en la prevención de enfermedades como el cáncer, el riesgo coronario y enfermedades neurodegenerativas. Estos estudios están hechos en adultos, así que no podemos afirmar esto en la infancia.

Hemos descubierto que hay una menor prevalencia de sobrepeso, obesidad, cáncer y menos riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas que basan su alimentación en plantas. Además, también tienen una menor prevalencia de diabetes, enfermedad diverticular y cataratas.