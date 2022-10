La ‘demia gemela’ que alerta a los expertos: viene hacia España y puede colapsar los hospitales

Con la bajada de las temperaturas, los médicos avisan que tanto los casos de gripe como los de covid pueden ascender. Una amenaza doble que los expertos denominan como demia gemela y podría colapsar de nuevo a los hospitales cuando ya estaban algo menos saturados de enfermos.

Estos dos virus, la gripe y la covid, se han juntado durante este tiempo pero había mayores restricciones a causa del coronavirus, especialmente. Y ahora no las hay. Además, la gripe también es conocida por todos y cada vez es más fuerte, en concreto, con las personas más mayores.

La demia gemela que podría venir

Se llama así porque procede del sufijo ‘demia’, que deriva etimológicamente del griego y quiere decir enfermedades humanas.

Como decimos, la situación empieza a preocupar a los expertos de diversos países de Europa. De hecho, en algunas regiones los casos de covid están ya ascendiendo y se teme que esto pueda extenderse a otros países como ya pasó en pasado año pero sin tanta fuerza.

De ser así, y aparecer de nuevo durante estos meses de más frío, algunos especialistas comentan que, aunque el coronavirus no es una enfermedad estacional, sí podría volverse así con el tiempo.

Además la gripe ya está haciendo mella nuevamente y los diversos constipados y virus respiratorios también ascienden.

No es que el frío sea el causante del ascenso de casos de covid (que puede venir) si no que todos nos reunimos en los interiores, hay mayor interacción entre personas y ya no hay restricciones en general.

Los expertos están en alerta porque las personas que pueden tener covid y gripe a la vez tienen más posibilidades de fallecer, pero depende siempre de cada caso y la edad. Y está preocupación se suma, especialmente a la saturación de los hospitales.

Porque actualmente hay un aumento de casos de covid, pero en general son más leves, y si bien hay personas especializadas, las UCIS no están llenas porque el virus ha perdido algo de efectividad.

El colapso sanitario, si se dan estos fenómenos, puede suceder y entonces podría volver a pasar lo que ya sabemos: urgencias colapsadas, retrasos en diagnósticos y tratamientos en otras enfermedades, falta de recursos tanto humanos como tecnológicos, etc.

Aunque el dinero destinado a sanidad ha aumentado en estos años de pandemia, para los expertos no es suficiente. Especialmente hay falta de personas en atención primaria que sigue siendo el caballo de batalla de la sanidad en este momento.