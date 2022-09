Clamidia, gonorrea, sífilis o VIH: las infecciones de transmisión sexual crecen un 84% en 5 años

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) han crecido de manera imparable en España. Exactamente, un 84% en 5 años, lideradas por el VIH, la clamidia e infecciones gonocócicas, según los resultados obtenidos a través de la base de datos anonimizados THIN de la compañía Cegedim Health Data España.

En concreto, el VIH aumentó un 343%, la clamidia un 140%, las infecciones gonocócicas un 71%, el herpes genital un 59%, el virus del papiloma humano (VPH) un 45% y la sífilis un 43%. De las infecciones por trasmisión sexual analizadas, las únicas que presentaron un descenso en diagnósticos en el periodo analizado son las hepatitis B, C y D, un 19% exactamente.

Entrando más en detalle, la media de edad se sitúa en los 47 años y solo en este periodo analizado, las ITS han aumentado más entre hombres, casi duplicando a los diagnósticos entre mujeres. Asimismo, los hombres representaron el 65% del total, mientras que el dato en mujeres disminuye hasta un 35%.

Infecciones de carácter sexual

«Estas cifras constatan la necesidad de seguir impactando desde edades tempranas y a lo largo de nuestra vida sexual, con campañas educativas que aboguen por la prevención de estas infecciones y enfermedades. En la era de la sobreinformación, resulta alarmante el incremento de estos diagnósticos en infecciones de carácter sexual, cuando muchas de ellas son prevenibles con acciones tan sencillas como el uso del preservativo o conocer las prácticas de riesgo para reducir al máximo esa posibilidad», ha dicho el director médico de Cegedim Health Data España, Carlos Iglesias.

Analizando los últimos cinco años las cifras obtenidas a través de THIN, del total de los diagnósticos de ITS, el VIH representaba un 42 por ciento, las hepatitis B, C y D un 26% el herpes genital un 14,5%, la sífilis un 8%, las enfermedades gonocócicas representaban un 4,5%, el VPH un 2,5% y la clamidia un 2,5%.

Enfermedades gonocócicas

Respecto a la media de edad de diagnóstico, se vieron diferencias significativas entre ITS. De menor a mayor, la clamidia se sitúa en una edad media de 32 años, seguida por el VPH y las enfermedades gonocócicas con una media de 36 y 37 años respectivamente o el herpes genital en 38 años. Ya en la cuarentena, es más frecuente la aparición de sífilis (45 años) o VIH (48 años). Finalmente, el diagnóstico del grupo de hepatitis B, C y D suele darse en torno a los 54 años.

Por sexos, se da una gran diferencia de diagnósticos dependiendo de qué ITS se trate. El VPH (85%), herpes genital (63%) o clamidia (59%) es más detectado en ellas, mientras que la sífilis (80%), el VIH (76%), las infecciones gonocócicas (72%) o las hepatitis B, C y D (62%) son más frecuentes en el género masculino.

«Revisando estos datos, queda patente que aún queda mucho por hacer en materia de educación sexual. Además, debemos mirar más allá, ya que muchas de estas infecciones conllevan una serie de comorbilidades y consecuencias que impactan directamente en la salud de las personas y, en consecuencia, en el sistema sanitario», ha zanjado Iglesias.

Aumento en mujeres de 15 a 24 años

Los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) aumentan en España, especialmente entre las jóvenes de 15 a 24 años, en quienes se producen el 50% de los casos de clamidia, gonorrea y el virus de VIH, según alerta el Observatorio Bloom: ITS en mujeres en España, un estudio impulsado por la plataforma de salud femenina integral Bloom, y que cuenta con el respaldo de Dexeus Mujer y de la Fundación Puigvert.

Las ITS en mujeres en España han ido creciendo hasta llegar a su punto máximo de contagios en 2019, cuando se registraron al menos 16.304 casos, «suponiendo un incremento del 1.073% respecto a 2012». La tasa de incidencia (porcentaje de casos por cada 100.000 habitantes) para el año 2019 alcanzó el 67%.

El estudio refleja un cambio de hábitos sexuales, con relaciones más tempranas y una relajación en el uso de los preservativos, y pone de relieve que, según las cifras que baraja el Instituto de Salud Carlos III (Madrid), en 2019 el 50% de casos diagnosticados correspondía a mujeres de entre 15 y 24 años.

Aumento de prácticas de riesgo

«En los últimos años, han aumentado las prácticas de riesgo, ha crecido el número de parejas, y han surgido algunas aplicaciones para poner en contacto a personas que quieren mantener relaciones. Esto, sumado a la mejora en las pruebas diagnósticas y a los movimientos de la población (se viaja más y se infecta más que hace unas décadas) podría explicar el crecimiento de las ITS en España», considera el andrólogo y jefe de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) de la Fundació Puigvert, Alvaro Vives.

Laura Cámara, enfermera especialista en Ginecología y Obstetricia, sexóloga y colaboradora de Bloom, señala que «el uso de las nuevas tecnologías y de Internet hace mucho más fácil tener relaciones esporádicas, algo que ocurre con muchísima más frecuencia pero, además, el número de parejas sexuales que podamos llegar a tener a lo largo de nuestra vida es muchísimo mayor. Esto, per se, no es nada malo, es decir, no es nada malo tener sexo con muchas parejas pero tener más sexo con más parejas, y con menor protección, sí que genera un riesgo mayor».

Papiloma Humano

«Si queremos erradicar el Virus del Papiloma Humano (VPH) para 2030, como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), debemos ser más proactivos y hacer que la vacuna llegue por igual a toda Europa, no sólo a España. De hecho, si subiera la tasa de vacunación suficiente en ambos sexos a nivel mundial se podría erradicar el VPH en menos de una década», ha asegurado el doctor Xavier Bosch, miembro del Instituto Catalán de Oncología e investigador del VPH, en el transcurso de la rueda de prensa celebrada en Madrid en la que la compañía farmacéutica MDS ha presentado los resultados de la encuesta «La toma de decisiones de los padres en torno a protección de la salud infantil: el impacto de COVID-19 y el virus del VPH», con motivo de la Semana Europea contra el Cáncer.

La Estrategia Mundial de la OMS para Acelerar la Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino, mediante la que 194 países se comprometen a eliminar un cáncer, se basa en tres pilares fundamentales: la vacunación, la detección y el tratamiento. La aplicación con éxito de los tres podría llevar a una reducción de más del 40% de los nuevos casos de la enfermedad y evitar 5 millones de muertes relacionadas con ella para el año 2050.

La respuesta al VIH «peligra»

Un nuevo informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) presentado en la Conferencia Internacional sobre el Sida, que se ha celebrado en Montreal (Canadá), advierte de que «la respuesta al sida se ha desviado de su curso, por lo que es urgente actuar».

Por ello, la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ha pedido a los gobiernos que aumenten «urgentemente» la financiación del Fondo Mundial y del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para que las conclusiones de esta conferencia «se hagan realidad sobre el terreno». Tal y como ha puesto de manifiesto el nuevo informe de ONUSIDA, En Peligro, «es esencial un liderazgo político valiente para acabar con el sida y salvar millones de vidas».

Así, las investigaciones presentadas en la conferencia aportan nuevos datos, importantes avances científicos y más pruebas sobre las intervenciones biomédicas, sociales y políticas necesarias para detener la pandemia de sida.