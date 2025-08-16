Esto es lo que dice la ciencia sobre esperar dos horas para bañarse después de comer

Fact checked

El famoso «corte de digestión» es una de las expresiones más mánidas del verano y la ciencia se ha pronunciado sobre la recomendación de esperar dos horas después de comer para evitar un presunto colapso. Un experto en emergencias también se ha pronunciado en las redes sociales sobre uno de los temas del verano que siempre ha sido más mito que realidad. Consulta en este artículo todo lo que dice la ciencia sobre el arte de esperar dos horas después de comer.

Es una frase que es un clásico durante todos los veranos y que muchas madres patentaron años atrás. El famoso «corte de digestión» que podría llegar con el baño de después de comer si no esperabas más de dos horas para procesar todos los alimentos ingeridos. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Tu cuerpo puede colapsar por entrar al agua después de comer? La respuesta es sí, pero no tiene que ver con la alimentación, sino con un cambio brusco de temperatura al entrar al agua.

«Lo de esperar dos horas no hace falta que lo hagas más porque no se te va a cortar la digestión», cuenta en las redes sociales Miguel Lassal, experto en primeros auxilios, emergencias, seguridad y sanidad táctica, en un vídeo que ha publicado en las redes sociales. «Lo que sí te puede ocurrir es el síndrome por hidrocución y nada tiene que ver con el estómago, sino con el cambio brusco de temperatura. Pasar de estar abrasado a 40 grados a meterte en agua fría de forma brusca», desvela.

Este síndrome de hidrocución puede provocar «malestar, vómitos o náuseas» y en el peor de los casos, «pérdida de conocimiento, un fallo respiratorio o cardiaco». «Si estás solo te van a permitir salir, pero lo otro no», avisa sobre los peligros de entrar en el agua de golpe ante las altas temperaturas que estamos viviendo hoy en día. @miguelassal, como se hace llamar en la red social TikTok, también da un consejo para evitarlo.

«La técnica de la abuela no falla, agua en el cuello, asilas, inglés… Adaptas la temperatura de tu cuerpo a la temperatura del agua y no te va a pasar nada, hayas o no hayas comido», cuenta.

La ciencia y esperar dos horas tras comer

La página oficial en las redes sociales de la divulgación científica, The Brain Maze, ha publicado un estudio sobre lo que tardan los alimentos en ser digeridos por el cuerpo humano. Lo que dice la ciencia sobre esperar dos horas después de comer es claro: hay alimentos como las almendras o los anacardos que tardas en digerir y tres y seis horas, respectivamente.

La ciencia informa que el agua se tarda cinco minutos en digerir y la sandía, un producto típico del verano, se tarda sólo 20 minutos. 40 minutos tardarás en procesar una manzana y 50 una zanahoria. Según esta publicación, los huevos se digieren en media hora y las patatas en una hora. El pollo se tardará hasta dos horas en digerir.

Con este estudio en la mano, conocerás qué dice la ciencia sobre los alimentos que son más recomendables comer o no durante el verano. También tendrás que saber que esto ya no influye con respecto al clásico corte de digestión, que no es más que un shock por un cambio brusco de temperatura. La ciencia dice que no es necesario esperar dos horas después de comer, siempre y cuando cuando entres a la piscina eches agua por las principales partes de tu cuerpo.