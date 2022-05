«Si queremos erradicar el Virus del Papiloma Humano (VPH) para 2030, como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), debemos ser más proactivos y hacer que la vacuna llegue por igual a toda Europa, no sólo a España. De hecho, si subiera la tasa de vacunación suficiente en ambos sexos a nivel mundial se podría erradicar el VPH en menos de una década», ha asegurado el doctor Xavier Bosch, miembro del Instituto Catalán de Oncología e investigador del VPH, en el transcurso de la rueda de prensa celebrada en Madrid en la que la compañía farmacéutica MDS ha presentado los resultados de la encuesta «La toma de decisiones de los padres en torno a protección de la salud infantil: el impacto de COVID-19 y el virus del VPH», con motivo de la Semana Europea contra el Cáncer.

La Estrategia Mundial de la OMS para Acelerar la Eliminación del Cáncer del Cuello Uterino, mediante la que 194 países se comprometen a eliminar un cáncer, se basa en tres pilares fundamentales: la vacunación, la detección y el tratamiento. La aplicación con éxito de los tres podría llevar a una reducción de más del 40% de los nuevos casos de la enfermedad y evitar 5 millones de muertes relacionadas con ella para el año 2050.

El logro de las siguientes metas para el año 2030 pondrá a todos los países en el camino hacia la eliminación, según los datos de la organización:

90% de las niñas totalmente vacunadas antes de cumplir los 15 años con la vacuna contra el virus del papiloma humano.

70% de las mujeres examinadas antes de los 35 y nuevamente antes de los 45 años mediante una prueba de alta precisión

90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer del cuello uterino reciben tratamiento (90% de las mujeres con lesiones precancerosas y 90% de las mujeres con cáncer invasivo).

En España, el calendario común de vacunación incluye dos dosis en las niñas de 12 años. El Dr. Bosh ha explicado que, de hecho, Cataluña ya ha incluido la vacunación en menores varones y se espera que el resto de comunidades hagan lo mismo. La inclusión de esta vacuna también para los chicos es una medida pionera en España. «No se puede acabar con este virus a no ser que se vacune por igual a niños y niñas, ya que es una enfermedad de transmisión sexual que se contagia en ambas direcciones», ha aseverado el doctor Bosh.El VPH se transmite a través de cualquier tipo de contacto sexual y se calcula que el 90% de la población sexualmente activa lo puede contraer a lo largo de la vida. Aunque la mayoría de las infecciones por este virus remiten por sí solas y la mayor parte de las lesiones precancerosas se resuelven de forma espontánea, con los años se corre el riesgo de que una infección de este tipo se cronifique y de que las dichas lesiones evolucionen hacia un cáncer.

75% de los padres conoce la importancia El 73% de los progenitores afirma conocer la importancia de la enfermedad, pero sólo el 58% es consciente de que algunas vacunas puede evitar cáncer y sólo el 38% sabe que hay una específica para el VPH, según se desprende de la encuesta de MSD realizada a más de 7.000 padres entrevistados por IPSOS en ocho países de Europa. En la presentación de los resultados del informe en una rueda de prensa virtual, conducida por Gary Finnegan, divulgador científico y editor de la web vaccinestoday, ha participado un amplio panel de expertos compuesto, además del doctor Xavier Bosch, por la directora de Concienciación del Paciente en la Red Europea de Grupos de Defensa del Cáncer (ENGAGe), Esra Urkmez; y el director de Young People, Andrea Grossa. Los datos del sondeo son esperanzadores en cuanto a la concienciación de los padres sobre la vacunación del HPV, ya que suponen una mejora en comparación con el informe anterior, elaborado en 2019, en el que únicamente el 55% de los padres conocía el virus y su trascendencia. Según MSD, la mejoría se debe, en parte, a la corriente social a favor de la vacunación durante el Covid-19 y a las campañas de comunicación que se han llevado a cabo desde las instituciones médicas nacionales y europeas. Concretamente, en el informe se concluye que la cobertura mediática de la pandemia ha concienciado a los progenitores sobre la importancia de esta práctica sanitaria, según reconoce el 61% de los encuestados, aunque el 43% también manifiesta sentirse agobiado ante tanta información. En este sentido, el doctor Bosh ha instado a que «los portavoces, tanto médicos como sociales, estudien muy bien lo que dicen para poder transmitir todos los conocimientos correctamente e instar a la población a que vacune a sus hijos». «Durante la pandemia ha habido un exceso de información de fuentes no autorizadas», ha criticado..

Por otra parte, la mayoría de los padres que conocen el VPH (89%) están de acuerdo en que la prevención es la mejor forma de protección a su hijo. Se estima que gracias a la vacunación de VPH se podrían evitar alrededor de 630.000 casos de cáncer cervical.

Motivación y concienciación

La encuesta va más allá y pregunta a los padres el motivo por el que cree que es importante o no la práctica de la vacunación. Los principales motivos para optar por ella son la prevención de enfermedades y el hecho de que ésta sea la única manera de frenar el contagio y la expansión de algunas patologías.

Por el contrario, los tres principales motivos para no vacunar son: la preocupación por la seguridad de las vacunas, la posibilidad de que éstas no frenen los contagios o que no son necesarias para prevenir ciertas enfermedades.

En este sentido, Esra Urkmez ha declarado: «La concienciación en los padres es fundamental y hay que dejar claro que al vacunar evitamos que los menores tengan cáncer en el futuro (…) También tenemos que involucrar a los adolescentes en esta materia, porque ellos mismos tienen que ser conscientes de la importancia de estar vacunados y que sean, además, los que pidan a sus padres la vacunación».

De hecho, los adolescentes y jóvenes adultos cada vez demandan más información sobre el Virus del Papiloma Humano y su transmisión, tal y como ha asegurado Andrea Grossa: «Tenemos que generar contenido digital en las redes sociales para que estos puedan acceder a sitios donde se les facilite información de calidad y, por supuesto, para poder transmitirles la importancia de la vacunación para evitar casos de cáncer en el futuro».

En definitiva, no se trata de un problema exclusivamente femenino. Concretamente, 53.000 de los casos que se dan anualmente pertenecen a hombres en los que la infección del papiloma desencadena en cáncer ano-genital y orofaríngeo. La prevalencia del virus es responsable de varios tipos de tumores en ambos sexos: cervical, de vagina, vulva, ano o pene, orofaríngeo, y también es el causante de las verrugas genitales.