Madrid implanta el primer protocolo unificado de España en la atención a víctimas de violencia sexual

La Comunidad de Madrid ha implantado en su red sanitaria pública el primer protocolo de asistencia en España que unifica y coordina a todas las instituciones implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual y que permitirá que la afectada pueda denunciar desde el hospital sin necesidad de acudir a dependencias policiales.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha atendido 123 casos de víctimas de violencia sexual en los dos primeros meses de implantación del protocolo unificado de atención implantado en 25 hospitales públicos de la región, con 48 sospechas en investigación judicial por posible sumisión química.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acompañado de la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha presentado este jueves el denominado Protocolo de Asistencia Sanitaria Coordinada a mujeres que han sufrido violencia sexual reciente, el primero en España que unifica la atención a víctimas de violencia sexual.

El protocolo comenzó a funcionar el pasado 1 de julio en 25 hospitales de la red pública madrileña con servicio de Psiquiatría y Ginecología las 24 horas del día y unifica y coordina a todas las instituciones implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual con el objetivo de que la afectada pueda denunciar desde el hospital sin necesidad de acudir a dependencias policiales.

En concreto, está dirigido a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido una agresión o abuso sexual reciente y garantiza «pautas comunes de actuación dentro de toda la red sanitaria» y asegura una «atención integral» y la «absoluta coordinación» de las administraciones, así como la «intimidad» de la afectada.

Hasta el momento, el Hospital de La Paz era el centro de referencia para los casos de sospecha de sumisión química. Con este protocolo se extenderá así a 25 centros públicos.

De esta forma, el protocolo contempla la activación de un código (VISEM), ya sea desde los servicios de urgencia extrahospitalarios (SUMMA 112 o SAMUR) o desde un centro sanitario acreditado. De esta forma, se moviliza y coordina a todos los dispositivos implicados -sanitario, policial y judicial- con el objetivo de garantizar a la víctima una asistencia urgente e integral en un solo punto de atención, facilitándola así intimidad, cuidados y apoyo psicosocial.

En la primera fase del proceso, el personal facultativo del hospital correspondiente es el que realiza una primera valoración a la víctima. Posteriormente, se notifica al Juzgado de Guardia por vía telefónica y medios telemáticos el caso, y se envía un informe de asistencia sanitaria urgente por presunta violencia sexual. El tercer paso prevé la personación del médico forense en el hospital por orden del juez de guardia para proceder, en paralelo, a la atención médico-legal.

Para facilitar la implantación de este protocolo se ha creado la figura del referente VISEM en cada uno de los centros acreditados, aunque también participan en los distintos tiempos y procesos de auxilio los profesionales del Summ112 y del Samur en el municipio de Madrid.

Formación a profesionales

La Dirección General de Salud Pública, encargada de la implantación de este sistema, ha realizado una sesión informativa previa dirigida a más de 200 profesionales sobre las nuevas pautas de actuación que recoge este protocolo, y en este mes de septiembre continuará con el plan formativo para dotar de herramientas complementarias a los sanitarios en la atención a las víctimas.

Además, ha editado un folleto informativo para su distribución en los puntos específicos de atención a las mujeres.

Esta iniciativa de la Consejería de Sanidad ha sido consensuada con las consejerías de Presidencia, Justicia e Interior, y de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, así como con el Ayuntamiento de la capital, y ha contado con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, ha recibido el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial.

Red de hospitales

Ocho de los centros en los que se ha implantado el protocolo se ubican en Madrid capital: 12 de Octubre (urgencias maternales); Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla; Clínico San Carlos. Fundación Jiménez Díaz; Gregorio Marañón (urgencias maternales); Infanta Leonor; La Paz (urgencias maternales) y el Ramón y Cajal.

El resto se encuentran en distintas localidades de la región: Fundación Alcorcón (Alcorcón), Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares), Tajo (Aranjuez), Sureste (Arganda), Hospital Collado Villalba (Collado Villalba); Henares (Coslada), Fuenlabrada (Fuenlabrada) Getafe (Getafe) Severo Ochoa (Leganés), Puerta de Hierro (Majadahonda); Móstoles y Rey Juan Carlos (en Móstoles); Infanta Cristina (Parla), Hospital de El Escorial (San Lorenzo de El Escorial), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Torrejón (Torrejón de Ardoz) y Hospital Infanta Elena (Valdemoro).

Se amplían servicios

Por otra parte, se ha ampliado el horario del servicio que ofrece el teléfono 012 Mujer para prestar atención las 24 horas del día los 365 del año. Lo ha hecho reforzando este recurso público y gratuito con la incorporación de cinco psicólogas especializadas en violencia contra la mujer, según explicó este jueves el viceconsejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

En total, desde que se puso en marcha el 012 Mujer en 2006, se realizaron casi 85.000 atenciones, tal y como señaló hoy García Martín durante su visita a estas oficinas, donde 16 profesionales informan y orientan en cada circunstancia a las usuarias, además de ofrecerles una atención psicosocial.

«En lo que llevamos de 2022, se han llevado a cabo 4.335 actuaciones, 4.296 a través de esta línea telefónica y el resto (39) a través de otros canales como el correo electrónico o el chat», añadió.

Así, desde la aplicación del nuevo horario, un 13% de las prestaciones de este servicio se produce en horario nocturno, entre las 22:00 a 08:00 boras.

Del total de llamadas recibidas, el 71% se realizó por las propias afectadas, mientras que el 29% por familiares, profesionales o amigos de su entorno. Respecto a los casos atendidos, el 42,7% están relacionados con violencia física, seguido por las víctimas que sufren maltrato psicológico con un 40,2%.

Digitalización de Atención Primaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado este jueves que en el Debate del Estado de la región, que se celebrará el 12 y 13 de septiembre, planteará digitalizar parte de la Atención Primaria para acelerar citas médicas, además de reabrir los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPS).

Ha indicado que es necesario afrontar «las dificultades» sanitarias que atraviesa España, como «la falta de médicos, que va a haber jubilaciones masivas, la falta de facultades de medicinas, los problemas de las convalidaciones de los médicos», entre otros aspectos.

«Tenemos una atención solidaria con grandes profesionales, pero después de una pandemia y las cargas de trabajo que han tenido se resiente (el sistema). Por eso yo no me conformo. Que estemos mejor en Madrid no hace que me conforme. Hay que seguir ahondando en el sistema sanitario. Creo en la Sanidad y en la Educación Pública», ha asegurado.

Así, en el Debate del Estado de la región también va a proponer una reducción de listas de espera y que haya menos contratos temporales, además de la reapertura de SUAPS y digitalizar parte de la Atención Primaria.