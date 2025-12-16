Fact checked

Un reciente estudio realizado por varias universidades españolas —entre ellas la Universidad Europea de Madrid— alerta de que el exceso de peso en la infancia puede causar dolores y alteraciones biomecánicas en pies y extremidades inferiores. Sus resultados, basados en 150 escolares de 9 a 12 años con sobrepeso u obesidad, muestran cómo este exceso de carga compromete la salud musculoesquelética de los niños, algo que actualmente exige atención temprana por parte de familias, colegios y profesionales de la salud.

El artículo, titulado ‘Influence of Childhood Overweight and Obesity on Foot and Lower Limb Pain in Schoolchildren’, fue realizado por Ana María Jiménez-Cebrián, Pedro Daniel Roman-Bravo, María Francisca Morente-Bernal, Juan Antonio Alonso-Ríos, Blanca De-la-Cruz-Torres, Carlos Romero-Morales, Emmanuel Navarro-Flores y Alonso Montiel-Luque.

Los autores pertenecen a distintas instituciones españolas: el Departamento de Enfermería y Podología de la Universidad de Málaga junto al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA); el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Unidad de Salud Mental); el Centro de Salud Arroyo de la Miel del Distrito Sanitario Costa del Sol; el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla; la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Europea de Madrid; y el Departamento de Enfermería, Frailty and Cognitive Impairment Organized Group (FROG) de la Universidad de Valencia.

En entrevista a OKSALUD, el catedrático de Universidad en Universidad Europea de Madrid Carlos Romero Morales, desgrana los pormenores de este trabajo de investigación.

PREGUNTA.- ¿Puede explicarnos cómo se realizó el estudio (diseño, muestra, criterios de inclusión) en los niños de 9 a 12 años con sobrepeso u obesidad?

RESPUESTA.- Este trabajo analizó a 150 niños de 9 a 12 años de un colegio de Málaga para ver si el exceso de peso se relaciona con dolor en pies y piernas. Se midieron datos básicos como peso, estatura, postura del pie y alineación de rodilla, y se preguntó a los menores si tenían dolor al caminar o durante el día. Se excluyeron niños con lesiones o deformidades previas para que los resultados reflejaran bien el efecto del sobrepeso.

P.- Según las conclusiones, el 27,3 % de los menores reportó dolor en una o más zonas de las extremidades inferiores y el 10,7 % solo en los pies. ¿Qué pueden indicar estas diferencias en la localización del dolor desde una perspectiva biomecánica o músculo-esquelética?

R.- El 38% de los menores con sobrepeso sufre dolores de piernas y pies. Que el dolor no se queda únicamente en el pie, sino que afecta a toda la pierna. Esto suele ocurrir cuando la postura del pie y la alineación de la rodilla se modifican por el exceso de peso. De hecho, el estudio vio que los niños con pies más pronados tenían más dolor en toda la extremidad, lo que indica que la carga extra altera la mecánica de toda la pierna, no solo del pie.

P.- En el trabajo se afirma que el sobrepeso infantil modifica la estructura del pie, aplanándolo, y debilita ligamentos y articulaciones. ¿Qué mecanismos fisioterapéuticos o biomecánicos creen que subyacen a estas alteraciones estructurales?

R.- El pie infantil es muy flexible. Si tiene que soportar más peso del que está preparado, las presiones sobre la planta aumentan y los ligamentos y tejidos que sostienen el arco van «cediendo» poco a poco. Además, el exceso de peso favorece una postura en valgo de rodilla (piernas hacia dentro) y una rotación interna de la tibia, que empujan el pie hacia una posición más plana. Es una combinación de sobrecarga mecánica y menor participación muscular.

P.- ¿Hasta qué punto estos cambios anatómicos (pies más planos, menor funcionalidad) pueden ser permanentes si no se interviene durante la infancia? ¿Existe posibilidad de reversión mediante fisioterapia o ejercicio?

R.- El artículo no estudia cambios a largo plazo, así que no podemos asegurar qué ocurre años después. Pero en la práctica, como los niños están en crecimiento, muchos de estos cambios son parcialmente reversibles si se actúa a tiempo: ejercicio específico, mejora del control motor y reducción del peso pueden devolver funcionalidad y aliviar el dolor. Lo que sí sabemos por el estudio es que cuanto antes se intervenga, menor es el riesgo de que estos problemas se mantengan en la edad adulta.

P.- En el estudio también se menciona fatiga, dificultad para caminar y una limitación para la actividad física, lo cual puede fomentar un estilo de vida sedentario. ¿Qué papel puede tener la fisioterapia preventiva para romper ese ciclo?

R.- Un papel clave. El estudio muestra que los niños con sobrepeso se cansan más, tienen más molestias y caminan peor, lo que les lleva a moverse menos. La fisioterapia puede romper ese círculo ayudando a mejorar la fuerza, la resistencia y la forma de caminar, reduciendo el dolor y haciendo que la actividad física sea más llevadera. Eso facilita que el niño se mantenga activo, que controle mejor su peso y que las molestias no se cronifiquen.

P.- ¿Qué recomendaciones daría para implantar programas de cribado (por ejemplo, estudios de la pisada) y prevención en el contexto escolar para detectar y tratar estas alteraciones lo antes posible?

R.- Algo sencillo y práctico: medir peso y talla, preguntar si hay dolor en pies o piernas y hacer una revisión rápida de la postura del pie y de la alineación de rodilla, como hicieron en el estudio. Con eso ya se detecta a la mayoría de niños en riesgo. A partir de ahí, los que presenten sobrepeso y dolor pueden derivarse a fisioterapia para una valoración más completa y para iniciar ejercicios que mejoren su función antes de que aparezcan problemas mayores.