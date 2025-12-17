Fact checked

Sólo en Estados Unidos, el virus del papiloma humano (VPH) es responsable de aproximadamente el 70% de los cánceres de cabeza y cuello del país, lo que lo convierte en el principal cáncer relacionado con el virus y cuya frecuencia sigue aumentando cada año.

A diferencia del cáncer de cuello uterino, que se puede detectar mediante pruebas rutinarias, actualmente no existe ninguna prueba que pueda ‘ver’ los cánceres de cabeza y cuello asociados al VPH antes de que aparezcan los síntomas. En consecuencia, la mayoría de los pacientes reciben el diagnóstico sólo después de que el tumor se ha extendido a miles de millones de células, a menudo propagándose a los ganglios linfáticos cercanos y causando síntomas evidentes. Encontrar una manera de detectar estos cánceres mucho antes permitiría un tratamiento oportuno y mejores resultados.

Pero llegan buenas noticias. Un nuevo estudio financiado con fondos federales británicos y publicado en la revista del Instituto Nacional del Cáncer de Reino Unido, ‘The Journal of National Cancer Institute’ por investigadores del Mass General Brigham presenta un avance prometedor.

El equipo desarrolló una prueba de biopsia líquida llamada HPV-DeepSeek, capaz de identificar cánceres de cabeza y cuello relacionados con el VPH hasta 10 años antes de que aparezcan los síntomas. Detectar la enfermedad en esta etapa temprana podría aumentar las probabilidades de éxito del tratamiento y reducir la necesidad de terapias agresivas, según informan los investigadores.

Detección temprana

«Nuestro estudio demuestra por primera vez que podemos detectar con precisión los cánceres asociados al VPH en personas asintomáticas muchos años antes de que se les diagnostique cáncer», ha afirmado el Dr. Daniel L. Faden, oncólogo quirúrgico de cabeza y cuello e investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer de Cabeza y Cuello Mike Toth en Mass Eye and Ear, perteneciente al sistema de salud Mass General Brigham, en un comunicado.

Y ha insistido: «Cuando los pacientes llegan a nuestras clínicas con síntoma

de cáncer, requieren tratamientos que provocan efectos secundarios importantes y de por vida. Esperamos que herramientas como HPV-DeepSeek nos permitan detectar estos cánceres en sus etapas más tempranas, lo que en última instancia puede mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes».

HPV-DeepSeek utiliza la secuenciación del genoma completo para identificar fragmentos mínimos de ADN del VPH que se han desprendido de un tumor y han entrado en el torrente sanguíneo. Investigaciones previas de este equipo demostraron que la prueba podía alcanzar una especificidad y una sensibilidad del 99% en la detección del cáncer durante su presentación clínica inicial, superando a todos los métodos de diagnóstico existentes.

Para investigar si HPV-DeepSeek podría identificar estos cánceres mucho antes de que aparezcan los síntomas, los investigadores analizaron 56 muestras de sangre del Biobanco Mass General Brigham. Las muestras incluían 28 de personas que posteriormente desarrollaron cáncer de cabeza y cuello asociado al VPH y 28 de individuos sanos que sirvieron como controles.

La nueva prueba detectó ADN tumoral del VPH en 22 de 28 muestras de sangre de pacientes que posteriormente desarrollaron cáncer, mientras que las 28 muestras de control resultaron negativas, lo que indica su alta especificidad. Y detectó mejor el ADN del VPH en muestras de sangre tomadas cerca del momento del diagnóstico, y el resultado positivo más temprano se obtuvo en una muestra de sangre recolectada 7,8 años antes del diagnóstico.

Próximo estudio

Utilizando el aprendizaje automático, los investigadores pudieron mejorar la potencia de la prueba para que identificara con precisión 27 de los 28 casos de cáncer, incluidas muestras recogidas hasta 10 años antes del diagnóstico.

Los autores ahora están validando estos hallazgos en un segundo estudio ciego financiado por los Institutos Nacionales de Salud utilizando cientos de muestras recolectadas como parte del Ensayo de Detección de Cáncer de Próstata, Pulmón, Colorrectal y Ovario (PLCO) en el Instituto Nacional del Cáncer británico.