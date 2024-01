Los alimentos para prevenir la neumonía: para este invierno

Fact checked

Si bien no necesariamente vamos a enfermarnos todos los inviernos, sí que aumentan las probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias durante esta época del año. Por eso queremos revisar varios de los mejores alimentos para prevenir la neumonía. Incluyéndolos en tu dieta, reducirás las posibilidades de padecer alguna de estas problemáticas entre enero y marzo o abril.

En nuestra alimentación no sólo influye en cómo nos vemos y en cómo nos sentimos sino también en nuestras defensas. Básicamente, el sistema inmune depende de que nos alimentemos de forma saludable. Si no, se debilitará poco a poco. Siempre que eso ocurra, tendremos una limitada capacidad para bloquear las bacterias que causan las enfermedades respiratorias.

¿Qué bacterias y virus provocan estas enfermedades?

En cuanto a los virus, pueden deberse a los hongos, a la gripe, al de la Covid-19 y al sincitial respiratorio, entre muchos otros. Algunas de las bacterias más comunes son la Chlamydia pneumoniae, la Haemophilus influenzae y la Legionella pneumophila. Además, abundan los casos de patologías por las bacterias Mycoplasma pneumoniae y Streptococcus pneumoniae.

Vacunación y alimentación, claves de la prevención

La inoculación del virus por medio de la vacunación es el primer paso y el más importante para poder prevenir estas enfermedades. Sin embargo, no es lo único que podemos y debemos hacer. Asimismo, hay que incorporar nutrientes básicos en una dieta variada.

Estos son los alimentos para prevenir la neumonía

Alimentos con vitamina C

No es casualidad que muchos de los remedios para combatir las molestias respiratorias lleven vitamina C como ingrediente esencial. Frutas cítricas como las naranjas, los limones y los kiwis son ideales durante las primeras semanas del invierno, no tanto porque eviten los contagios sino especialmente porque reducen la duración de la enfermedad al combatir la presencia del patógeno.

Vitamina D

Otra sustancia que suele componer los medicamentos para la gripe y los resfriados. Y aunque siempre se aconseja tomar sol, un modo natural para recibir vitamina D, nosotros te sugerimos que comas pescado graso y yema de huevo para hacerte con este nutriente. Dicha vitamina aumenta el número de linfocitos Th2, logrando un efecto antiinflamatorio de manera que rechaza la enfermedad. Está entre los alimentos para prevenir la neumonía.

Zinc

Este elemento presente en las carnes magras y los frutos secos contribuye a la integridad de las barreras inmunitarias del cuerpo. Juega un papel fundamental en el mantenimiento de las funciones de las barreras inmunes del organismo, como las de la piel.

Probióticos

Los probióticos actúan en el intestino, donde curiosamente se ubica una buena parte de tu sistema inmune. De hecho, ayudan a mantener tu flora intestinal en equilibrio, creando una barrera que te protege contra el ataque de bacterias malas e infecciones. Generalmente puedes encontrarlo en los alimentos fermentados. No es difícil hallarlos en la composición del kéfir o el yogur.

Antioxidantes

A pesar de que normalmente los asociamos con el retraso en los procesos de envejecimiento, los antioxidantes pueden ser útiles de muchas maneras. Una de ellas, quizás poco conocida, es como defensores del sistema inmune. Nos protegen de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, neurodegenerativas y otras. Y por eso debes consumir alimentos con muchos antioxidantes.

¿Cuáles? Naranjas, plátanos, guisantes, espinacas y yemas de huevo, por citar algunos de los que más antioxidantes contienen.

Tratamientos para estas patologías

Más allá de una alimentación consciente, puede que un virus o bacteria se cuele en nuestro organismo. Entonces habrá que realizar algún tratamiento prescrito por el médico para superar la situación cuanto antes. Los antibióticos suelen ser efectivos en pacientes con neumonía bacteriana, mientras que las neumonías viral y fúngica requieren terapias específicas con medicamentos concretos relacionados con la causa de la enfermedad. Si al cabo de un par de días no te recuperas, consulta cuanto antes al doctor.