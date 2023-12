Fact checked

Aunque el invierno no empezó oficialmente, las primeras temperaturas bajas ya se han hecho notar en algunas regiones de España. Esto nos obliga a conocer cuáles son las enfermedades más comunes de esta época del año y la sintomatología para identificarlas. Con esa información es mucho más fácil detectar el comienzo de una gripe, resfriado o algo peor y actuar antes de que sea tarde. Hecha esta introducción, se está hablando mucho de ella: ¿qué es el virus sincicial y cuál es su tratamiento?

Es importante hablar de esta enfermedad en días en los que se hace mucho hincapié en la Covid-19 y en la influenza, por citar dos. A pesar de que estas dos problemáticas no son menores, tampoco deben hacer que nos olvidemos de otras igual de peligrosas. Entre ellas el VSR o virus sincicial respiratorio. Estar al tanto de sus características hace más simple el diagnóstico y la cura.

Se multiplican los casos de virus sincicial, ¿cuál es el riesgo?

En todo el hemisferio norte, cada vez que entramos en las últimas semanas del otoño y las primeras semanas del invierno, crece notablemente la cantidad de personas con virus sincicial respiratorio. Si bien la mayoría de los pacientes se recuperan en poco tiempo, algunos de estos incluso requieren hospitalización porque necesitan de cuidados que no podrían tener en sus hogares.

Y es una enfermedad preocupante especialmente en los lactantes de menos de dos años. El VSR, al igual que todos los virus ARN, muta más rápido que los virus ADN. Esto puede hacer que altere el funcionamiento del metabolismo y que se propague con mayor velocidad haciendo más difícil la prevención. Sobre todo, cuando los niños tienen contacto con otros pequeños de la misma edad.

Y otra complicación es que los síntomas del virus sincicial respiratorio son parecidos a los del resfriado y quienes no tienen conocimientos o experiencia en la materia podrían confundirlos. Por eso es clave, ante los síntomas, consultar al médico.

Causa principal de otras enfermedades

Finalmente, el VSR es la causa viral principal de bronquiolitis, neumonía e infección del tracto respiratorio inferior y hospitalización. Siempre que tu hijo tenga síntomas como congestión nasal, poco apetito, estornudos, fiebre o tos, llévalo para que lo vea el doctor.

Asimismo, no pierdas de vista que los bebés pueden continuar propagando el virus hasta cuatro semanas después de enfermarse.

¿Cuáles son los tratamientos para el virus sincicial?

En principio, el VSR demanda atención. Es que la mayoría de las infecciones por este virus desaparecen por sí solas en una o dos semanas. Sin embargo, la situación podría agravarse y es entonces cuando se debe actuar. En adultos, suministrando medicamentos sin receta como el acetaminofén o el ibuprofeno utilizados para combatir el dolor y la fiebre. En niños, yendo a la clínica u hospital.

Mientras tanto, en los Estados Unidos se están estudiando nuevos tratamientos contra el virus sincitial respiratorio que deberían reemplazar a los medicamentos antivirales. El problema de éstos últimos es que no se sugieren como «tratamiento de rutina» para enfrentar infecciones virales.

Muchos padres cometen el error de suministrar antivirales o aspirinas a sus hijos pequeños, pero son contraproducentes en los niños y se desaconseja su uso en el tratamiento contra el VSR. Lo que sí deberías hacer es darles agua, dos a tres litros diarios, ya que la hidratación es esencial para reducir la inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón.

¿Cuándo se llega a la hospitalización?

No queda más salida cuando los bebés de menos de seis meses o los adultos mayores no muestran una recuperación inmediata. Muchas veces, al paciente le hace falta oxígeno o líquidos intravenosos con los nutrientes que no puede consumir normalmente. Suponiendo que eso no sea suficiente, se podría llegar luego a una instancia de intubación con asistencia médica respiratoria.