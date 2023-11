Así será el nuevo virus que dejará en jaque a la población: lo cuentan expertos virólogos

Los virólogos alertan del nuevo virus que dejará en jaque la población, los expertos cuentan que estamos ante la antesala de una nueva pandemia. El coronavirus ha sido la primera gran pandemia del siglo XXI. El aumento de la movilidad y los viajes por el mundo han dado como resultado una serie de elementos que han hecho que una enfermedad se expanda rápidamente. Los expertos ya saben cómo será la próxima pandemia que llegará más pronto de lo que nos imaginamos.

Lo cuentan los expertos virólogos así será el próximo virus

El próximo virus puede aparecer en cualquier momento. Nos enfrentamos a un cambio que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Por lo que al final de este proceso descubriremos nuevas formas de protegernos de algo tan difícil de mantener a raya como una enfermedad contagiosa.

El ser humano ha estado luchando contra pandemias desde sus orígenes, pero el gran desafío llega en un mundo hiperconectado. Más allá de un contagio masivo, también nos hemos inmunizado a través de los años. Es decir, hoy en día hay algunos virus que se han quedado en inofensivos, cuando hace unos años eran especialmente peligrosos.

La humanidad se ha preparado para una pandemia como la del coronavirus, que en sus inicios tenía una letalidad del 5% en China, pero fue perdiendo fuerza a medida que se extendía en el tiempo. Los expertos creen que la próxima pandemia no será tan suave, sino todo lo contrario.

Así será la próxima pandemia

El doctor de Leonard Mermel, de la Universidad de Brown, experto en virus, afirma que el próximo gran virus que afecte a la humanidad llegará con una coincidencia que será letal. Cuando un trabajador avícola, infectado de gripe, se contagie de un ave enferma. La mezcla de ambos virus puede dar lugar a un virus quimérico que podría ser especialmente peligroso.

Los virus respiratorios se cree que se contagian a través de las gotículas que puede provocar una expansión masiva en poco tiempo. Especialmente ante la falta de controles de población que permiten salidas y entradas, con viajes desde la otra parre del mundo en cuestión de horas.

En vista de la experiencia, los expertos afirman que China es un lugar donde probablemente puede llegar el siguiente virus. Ante el hecho de ser una zona altamente poblada, con lo que cualquier virus podrá expandirse rápidamente y además el tener un mayor contacto con animales.

Mermel se muestra muy preocupado del contacto de las cepas de gripe aviar que aparecen por el contacto con humanos. En una de esas mutaciones que se han producido puede estar el próxima gran virus. Un suceso que sería totalmente inevitable, dado el rumbo al que va la población, una mayor globalización y un aumento de los virus.

Pero eso no significa que la próxima pandemia esté cerca, el contagio entre humanos no es tan sencillo y los nuevos virus necesitan un tiempo para poder salir a la luz después de un cambio de ciclo que hemos vivido. Toda alerta es poca, pero según el mismo experto pueden pasar décadas hasta que estos virus no sean potencialmente peligrosos.

Los virólogos han tenido en el coronavirus una forma de conocer cómo podría afectarnos una gran pandemia, aunque todavía pueden pasar años hasta el siguiente virus. Han aprendido algunos elementos de seguridad que servirán también para protegernos en caso de que llegue una nueva amenaza de este tipo. Mermel es uno de los expertos que seguro que estará cerca de los nuevos protocolos de seguridad.