¿Cómo podemos diferenciar la gripe de un resfriado?

El resfriado común es una infección viral del tracto respiratorio superior. Este virus se propaga a través de diminutas gotitas aéreas que se liberan cuando una persona enferma, estornuda, tose o se suena la nariz. Una persona también se puede contagiar si se toca la nariz, los ojos o la boca después de haber tocado algo contaminado por el virus, como un juguete o el pestillo de una puerta. Se han cuantificado más de 200 tipos diferentes de esta patología.

Por su parte, la gripe es una enfermedad respiratoria aguda, aparece bruscamente y se asocia generalmente con fiebre alta. Es la responsable del temido virus Influenza.

Los signos iniciales que indican que tenemos un resfriado generalmente son dolor de garganta y moqueo, seguidos por tos y estornudos. En cuanto a la recuperación, los estudios han mostrado que la mayoría de las personas se recuperan en unos 7 a 10 días. Como en otro tipo de virus de esta índole, se podría reducir los riesgos de contraer un resfriado si nos lavamos las manos con frecuencia, evitando el contacto cercano con personas enfermas y si no nos tocamos la cara con las manos sin lavar.

Para cuantificar lo que significan los resfriados entre la población basta con indicar una cifra: en Estados Unidos se producen más de mil millones de resfriados al año. También se puede indicar que es una de las principales causas para que los más pequeños no acudan cada año al colegio durante algunos días.

El virus del resfriado es muy resistente, ya que tarda sobre ocho horas en desaparecer de una superficie al aire.

Tipos de virus

Rinovirus: es la principal causa de la gripe. En este caso, replica en las fosas nasales y el tiempo medio de incubación es de 2 a 4 días.

Coronavirus: puede producir neumonía en personas de edad avanzada, neonatos y pacientes inmunodeprimidos. Como hemos visto con el reciente Covid-19, este coronavirus, ha presentado diferentes variantes y en un principio ha sido un virus altamente agresivo. En estos momentos este virus, gracias a las vacunas, se ha podido combatir su potente letalidad.

Adenovirus: son virus de ADN. Una causa común de infección asintomática del tracto respiratorio.

Influenza – gripe: aunque se puede confundir con el resfriado común, la gripe es una enfermedad más grave, que causa miles de muertos al año en nuestro país.

Todos estos virus se transmiten principalmente a través de la inhalación de pequeñas partículas portadoras del virus en suspensión. La poca humedad ambiental aumenta la tasa de transmisión viral.

Consejos para prevenir la transmisión a otras personas

La principal prevención siempre que se pueda es la de quedarse en casa mientras se esté enfermo, y no mande los niños a la escuela o guardería mientras ellos estén enfermos. Se debe priorizar no tener contacto cercano con otras personas. No cabe duda, que es prioritario, que siempre que se tosa o estornude, se alejen de las personas de su alrededor: ponga, además, un pañuelo en la boca o flexione el brazo estornudando en la manga y recuerde lavarse las manos. Se debe desinfectar las superficies que se tocan frecuentemente.

Las últimas investigaciones llevadas a cabo se ha detectado que la incidencia del resfriado y la gripe ha aumentado fuera de la tradicional temporada de invierno, concretamente, se han detectado un número de casos inusual en épocas del año como mayo y junio, en las que normalmente la incidencia es mínima. También, este mismo estudio señala que estas afecciones tienen una duración superior y una sintomatología persistente.

Desde el inicio de la pandemia Covid se ha observado que la población está cada vez más concienciada en cuidarse frente a la gripe, los resfriados y otros virus respiratorios.

De hecho, el mismo estudio ha puesto de manifiesto que el 82% de los consumidores españoles están más interesados en su salud durante todo el año tras la pandemia. Asimismo, más de la mitad de los españoles, un 55%, afirma que buscará un tratamiento para hacer frente a los distintos síntomas que presentan tanto la gripe como el resfriado común.