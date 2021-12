¿Vas a salir de viaje próximamente o vas a reunirte con tus familiares o seres queridos en Navidad? La tos, la fiebre o malestar general, escalofríos, dolor de garganta y/o de cabeza, etc. son síntomas que comparten los distintos virus respiratorios. ¿Tengo gripe, virus respiratorio sincitial o Covid? Los especialistas se encuentran, en plena temporada de gripe, con esta complicación en el diagnóstico.

«Teniendo en cuenta el aumento de incidencia de Covid que vivimos y que hay muchos individuos infectados asintomáticos, es importante hacerse pruebas para comprobar que no vamos a infectar a nuestros familiares en esas reuniones. Además es importante mantener las medidas de protección en las reuniones: uso de mascarillas y renovar el aire del lugar de la reunión para que el virus no quede suspendido en el ambiente si alguien está infectado», asegura el director médico de laboratorio en Synlab y médico especialista en análisis clínicos, Santiago Valor.

El experto explica que los test más recomendables son los que detectan con mayor sensibilidad el virus. «El más sensible sigue siendo la PCR; detecta prácticamente 10 de cada 10 individuos infectados», asevera. Pero también «hay otros test muy útiles si se usan bien, como el test rápido de antígenos en individuos sintomáticos», añade. En este sentido, a renglón seguido constata: «Sin embargo hay que recordar que estos últimos en personas sin síntomas solamente detectan unos 6 de cada 10 infectados. Un resultado positivo con esta alta incidencia es fiable, un resultado negativo exige mantener toda la protección como si no tuviéramos prueba realizada».

Lo importante hoy es la causa

El doctor Valor relata que hace meses el objetivo de las pruebas de laboratorio era fundamentalmente interrumpir la extensión del coronavirus. También el diagnóstico de los pacientes con síntomas, pero sobre todo aislar positivos y parar la extensión de la pandemia.

«Según la incidencia de Covid ha ido bajando y las vacunas se han desplegado, empezamos a pensar que el objetivo del test de laboratorio había de cambiar y lo importante pasó a ser conocer la causa de la enfermedad respiratoria de cada paciente, niño o adulto, que viene a un centro sanitario. No era suficiente decir “Covid negativo” y por eso empezamos a analizar simultáneamente otros virus respiratorios para identificar la causa. Además hay pacientes que se infectan por dos virus a la vez. Así sabemos que las infecciones por VRS han crecido mucho en niños desde mayo, que prácticamente no hay gripe y cómo evoluciona el Covid», afirma.

Con todo, sostiene que es importante entender el objetivo de cada prueba de laboratorio. «Con el aumento de incidencia en estos días volvemos en parte a la necesidad de interrumpir su transmisión y analizar masivamente en busca de coronavirus. A la vez ya disponemos de test más complejos que nos permiten analizar simultáneamente los principales causantes de enfermedades respiratorias», detalla preguntado acerca de las nuevas pruebas de test sindrómicos o combinados, que diferencian entre Covid y otros virus respiratorios.

«La regulación europea es muy exigente con la calidad de nuestros test, y lo va a ser más. Muchos fabricantes han desarrollado métodos de muy alta calidad para el análisis simultáneo de SARS-CoV-2, Gripe A y B y VRS. Algunos han desarrollado otros métodos que incluyen el análisis simultáneo de más microorganismos que causan enfermedad respiratoria grave. La oferta de test es amplia y da cobertura a cualquier necesidad», explica el doctor Valor.

Sobre la medida de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va a regalar a partir del 15 de diciembre un test de antígeno a los madrileños de cara a los encuentros familiares, el especialista es tajante en su mensaje a la ciudadanía: «Es una buena medida, pero la sensibilidad del test de antígeno es limitada. Mi mensaje es simple. Si el test le sale positivo, comuníquelo a su centro de salud y actúe pensando que está infectado por coronavirus; si es negativo, actúe con toda la precaución y medidas de protección como si no se lo hubiera realizado».

Nuevos test en el mercado

Las novedades en el mercado pasan, por ejemplo, por «un nuevo test sindrómico o combinado que permite diferenciar el Covid, la gripe y el virus respiratorio», concretamente, en una sola prueba, distingue entre el SARS-CoV-2, el virus de influenza A, influenza B y el virus respiratorio sincitial (RSV). «Los resultados se obtienen en aproximadamente tres horas y su fiabilidad es de entre el 90% y el 100%, dependiendo del virus», sostiene, en entrevista a OKSALUD Attilio Focarete, director general para España, Italia y Portugal de PerkinElmer, la empresa que lo comercializa.

«El principal beneficio de este tipo de pruebas es su rapidez y fiabilidad a la hora de detectar y diferenciar entre los diversos tipos de virus respiratorios, lo cual optimiza los recursos de los laboratorios y ofrece a los profesionales de la salud la posibilidad de realizar diagnósticos de forma más rápida y precisa. Hay que recordar que con la llegada del frío inicia también una nueva temporada de gripe y de otros virus respiratorios que comienzan a convivir con el Covid. Se trata de enfermedades cuyos síntomas son muy parecidos: fiebre, tos, dolores de cabeza o garganta y escalofríos. Esto, a priori, puede complicar el diagnóstico y generar confusión en la población. De allí la importancia de este tipo de pruebas», destaca el directivo.

Se trata de una sola prueba llamada PKamp Respiratory SARS-CoV-2 RT-PCR Panel y la toma de la muestra se realiza por vía nasofaríngea (cavidades nasales) a través de hisopos nasales, como para los test de SARS-CoV-2. Los resultados se obtienen en aproximadamente tres horas (desde la obtención de la muestra hasta la comunicación al paciente) y su fiabilidad es de entre el 90% y el 100%, dependiendo del virus.

Focarete reconoce que no es la única prueba de este tipo en comercializarse, sin embargo, destaca que 2esta prueba multiplex está basada en el kit de detección de SARS-CoV-2 de PerkinElmer que, según un informe de la FDA (U.S. Food and Drug Administration), de 13 de enero de 2021, posee los límites de detección más bajos entre todos los tests de detección de Covid-19 que fueron analizados».

Varios virus a la vez

Pero, ¿puede un mismo paciente tener varios virus a la vez? «Efectivamente, pueden existir casos de coinfección; de allí la importancia de los tests sindrómicos o combinados, porque son los únicos que permiten detectar los casos en los que un mismo paciente tiene más de un virus respiratorio y, por lo tanto, puede necesitar un tratamiento específico (diferente al de alguien que tiene un solo virus)», concluye Focarete.