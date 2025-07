Fact checked

Un nuevo ensayo clínico revela que las personas con diabetes tipo 2 pueden tomar un vaso de zumo de naranja natural en el desayuno sin que ello provoque un aumento mayor de insulina frente al consumo de naranja entera. El estudio, publicado en la revista Nutrition and Diabetes, comparó la respuesta glucémica e insulínica de diferentes formas de consumo de naranja en adultos con diabetes tipo 2 bien controlada.

Los investigadores, liderados por el Dr. Kenneth Verboven, de la Universidad de Hasselt (Bélgica), evaluaron a participantes con sobrepeso leve que desayunaron en tres ocasiones distintas un menú alto en carbohidratos, acompañado de: trozos de naranja, un vaso de 250 ml de zumo de naranja natural o una bebida azucarada con sabor a naranja (néctar).

Durante las cuatro horas posteriores a cada desayuno, se midieron sus niveles de glucosa e insulina en sangre.

«Esperábamos que la fruta fresca provocara una menor respuesta glucémica, y que el zumo y la bebida azucarada generaran picos más altos», explicó Verboven. «Pero, para nuestra sorpresa, no hubo diferencias significativas. Probablemente, esto se deba a que la mayor parte del azúcar provenía del pan del desayuno estándar, y no de las pequeñas cantidades naturales del zumo o la fruta».

Aun así, el investigador matiza que esto no justifica consumir bebidas azucaradas, que no aportan beneficios nutricionales. En cambio, el zumo de naranja natural sí contiene vitaminas, minerales y compuestos bioactivos comparables a los de la fruta entera. «Aunque la naranja fresca es siempre la opción más saludable por su contenido en fibra, un vaso de zumo natural puede ser una alternativa práctica y nutritiva cuando no hay fruta disponible», afirma.

Más que vitamina C: lo que aporta un vaso de zumo natural

El zumo de naranja 100%, según la normativa europea, es un alimento mínimamente procesado: no contiene azúcares añadidos ni conservantes. Un solo vaso (250 ml) proporciona más del 90% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, esencial para el sistema inmunológico y la salud de la piel.

Además, es fuente reconocida de folato y potasio, y concentra gran parte de los micronutrientes y fitonutrientes de la fruta entera, como los flavonoides cítricos hesperidina y narirutina, conocidos por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Zumo bajo sospecha

Pese a su valor nutricional, el zumo natural ha sido objeto de numerosos bulos y mensajes alarmistas sobre supuestos efectos perjudiciales. «Muchas de estas afirmaciones se basan en estudios de baja calidad o en titulares sensacionalistas», advierte el equipo del estudio.

Una encuesta del Fruit Juice Science Centre confirma este impacto: un 33% de los consumidores en España evita el zumo natural porque lo considera poco saludable, una percepción que también ha calado en otros países europeos, y que se suma a una tendencia preocupante: el consumo de fruta fresca también está cayendo.

«Añadir un vaso de zumo de naranja a la dieta puede ayudar a cubrir necesidades diarias de vitaminas y minerales», afirma la nutricionista británica Carrie Ruxton. «Este estudio demuestra que incluso las personas con diabetes tipo 2 bien controlada pueden beneficiarse de su valor nutricional, siempre que se combine con alimentos ricos en fibra, como copos de avena o salvado».

Un problema creciente

La diabetes tipo 2, lejos de ser una enfermedad menor, es una afección crónica con serias implicaciones para la salud. Más de cinco millones de adultos conviven con ella en España, una cifra que ha aumentado un 42% desde 2019. Estudios como este ayudan a desmontar falsos mitos y aportar evidencias útiles para mejorar la alimentación y la calidad de vida de las personas con esta condición.