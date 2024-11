Fact checked

Dos clases de medicamentos que se recetan con mayor frecuencia para tratar la diabetes tipo 2 o la pérdida de peso, pueden reducir el riesgo de volver a sufrir un ataque cardíaco o segundos accidentes cerebrovasculares, según un estudio preliminar que se presentará en varios días en Estados Unidos. Así, una cuarta parte de las personas que sobreviven a un accidente cerebrovascular sufrirá otro, y también corren el riesgo de sufrir otros eventos cardiovasculares, como un ataque cardíaco, ya que muchos de los factores de riesgo de un accidente cerebrovascular también están asociados con otras formas de enfermedad cardíaca.

Para analizar el impacto de estas dos clases de medicamentos, el estudio revisó los registros médicos de más de 7.000 adultos que sufrieron accidentes cerebrovasculares causados por coágulos o isquémicos entre enero de 2000 y junio de 2022. Los investigadores evaluaron los resultados de las personas a las que se les había recetado un medicamento GLP-1 o SGLT2 después de su accidente cerebrovascular para determinar si esto había influido en el riesgo de sufrir un segundo accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco o en el fallecimiento.

Después de un seguimiento promedio de tres años, el análisis encontró que aquellos que tomaban GLP-1 o SGLT2 tenían un 74% menos de riesgo de muerte y un 84 por ciento menos de probabilidad de sufrir un ataque cardíaco. Asimismo, quienes tomaban SGLT2 también tenían un riesgo 67% menor de sufrir otro accidente cerebrovascular.

Esta disminución de riesgos continuó inamovible cuando los investigadores tuvieron en cuenta otros factores que podrían haber afectado o aumentado el riesgo de algunos pacientes, entre ellos la edad, el sexo, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la enfermedad arterial periférica, la hiperlipidemia, la enfermedad renal crónica y los antecedentes de ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca.

Durante todo el período de estudio, la tasa de mortalidad entre los supervivientes de un accidente cerebrovascular que tomaron GLP-1 o SGLT2 fue del 11,8%, una cifra menor en comparación con el 54% de aquellos que no habían tomado ninguno de los medicamentos. La tasa de ataques cardíacos entre los pacientes que recibieron cualquiera de las medicaciones fue del 1,5%, mientras que entre los que no las tomaron el porcentaje ascendía al 6,1.

La última conclusión de la investigación fue que la tasa de sufrir otro accidente cerebrovascular fue similar entre los pacientes que recibieron y no recibieron ninguno de los medicamentos, pues se situó aproximadamente en el seis por ciento en ambos casos.

«Los resultados del estudio son consistentes con otras investigaciones sobre el papel preventivo de estos medicamentos contra la enfermedad cardiovascular en personas con obesidad o insuficiencia cardíaca», ha resaltado Ali Sheffeh.

Por otra parte, los investigadores llevaron a cabo un subanálisis de pacientes que tomaron los medicamentos durante al menos seis meses para confirmar si la asociación de los medicamentos con un menor riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular recurrente y muerte podría atribuirse a los medicamentos. Los resultados fueron similares a los del estudio principal, ya que estos medicamentos se relacionaron con un menor riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular recurrente y muerte.

¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2, el tipo más común de diabetes, es una enfermedad que ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre, también llamado azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene principalmente de los alimentos que se consumen. La insulina, que es una hormona producida por el páncreas, ayuda a que la glucosa entre a las células para que se utilice como energía. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Por lo tanto, se queda demasiada glucosa en la sangre y no llega lo suficiente a las células. La buena noticia es que puede tomar medidas para prevenir o retrasar el desarrollo de la diabetes tipo 2.

Los síntomas de la diabetes

Aumento de la sed y de las ganas de orinar

Aumento del hambre

Sentirse cansado

Visión borrosa

Entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos

Llagas que no sanan

Pérdida de peso sin razón aparente

Los síntomas de la diabetes tipo 2 a menudo aparecen lentamente, en el transcurso de varios años, y pueden ser tan leves que ni siquiera se notan. Muchas personas no tienen síntomas. Algunas personas no saben que tienen la enfermedad hasta que tienen problemas de salud relacionados con la diabetes, como visión borrosa o enfermedades del corazón.

¿Qué causa la diabetes tipo 2?

Hay varios factores que pueden causar la diabetes tipo 2. Estos incluyen:

El sobrepeso y la obesidad

La falta de actividad física

La resistencia a la insulina Enlace externo

Genes