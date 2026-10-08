Tarta de queso San Sebastián: receta original cremosa y fácil
Haz la auténtica tarta de queso San Sebastián con una receta cremosa y un interior irresistible.
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Hay mitos gastronómicos que nacen en las barras informales de los bares vascos y terminan conquistando el mundo entero gracias a una propuesta tan audaz como sencilla. Esta tarta de queso San Sebastián rompe con todas las reglas clásicas de la repostería: carece por completo de base de galleta, se hornea a temperatura muy alta para conseguir esa superficie tostada que roza el caramelo y presume de un interior tan cremoso que parece a punto de desmoronarse. Su textura fundente no deja indiferente a nadie.
Ingredientes
Cómo hacer tarta de queso San Sebastián paso a paso
- Precalentar el horno a una temperatura fuerte de 210 grados con calor arriba y abajo, colocando la rejilla a media altura.
- Forrar un molde redondo desmontable de unos 22 o 24 centímetros con papel de horno arrugado previamente con las manos, asegurándose de que sobresalga generosamente por los bordes para contener la altura de la mezcla.
- Depositar el queso crema en un cuenco amplio y batir con unas varillas eléctricas a velocidad moderada hasta que quede completamente cremoso y sin grumos.
- Agregar el azúcar blanco poco a poco mientras se sigue batiendo para que se integre perfectamente con la grasa del queso.
- Incorporar los huevos de uno en uno, esperando a que cada unidad se absorba por completo antes de añadir la siguiente, evitando así sobrecargar la mezcla de aire innecesario.
- Verter la nata líquida y el extracto de vainilla, removiendo con suavidad mediante movimientos envolventes con una espátula de silicona.
- Tamizar la cucharada de harina directamente sobre el bol y mezclar con delicadeza hasta obtener una crema homogénea y perfectamente lisa.
- Verter el líquido preparado dentro del molde forrado y golpear la base con suavidad sobre la encimera para eliminar posibles burbujas de aire atrapadas.
- Hornear durante unos 45 o 50 minutos, vigilando que la superficie adquiera un tono tostado oscuro casi negruzco, mientras el interior se mantiene tembloroso al mover el molde.
- Apagar el horno, abrir ligeramente la puerta y dejar que la tarta se temple en su interior antes de retirarla y enfriarla por completo a temperatura ambiente.
Trucos para que salga perfecto
El aspecto más desconcertante de esta elaboración es su apariencia quemada en la superficie, pero ese tueste superficial es precisamente lo que aporta el matiz amaramelado característico que contrasta con la dulzura interior.
Si te apasiona experimentar con texturas lácteas caseras, puedes animarte a preparar un delicioso queso crema de kefir para otras preparaciones de untar.
Es vital no desmoldar la tarta hasta que esté completamente fría, ya que en caliente su estructura es extremadamente frágil.
Variantes de la receta
Aunque la receta original donostiarra destaca por su minimalismo y ausencia de florituras, la versatilidad de los ingredientes lácteos permite jugar con ellos en otros momentos del día. Quienes buscan opciones creativas para aprovechar productos frescos pueden preparar unas deliciosas tortitas de zanahoria para el desayuno.
Si prefieres una cena salada reconfortante que también juegue con las capas y los quesos fundentes, una ligera lasaña de calabacín resulta siempre un acierto rotundo.
Con qué acompañar tarta de queso San Sebastián
Este pastel brilla por sí mismo y no requiere mermeladas ni coberturas pesadas que enmascaren su sabor lácteo. Un café solo intenso o un vino tostado dulce potencian extraordinariamente los matices caramelizados de su corteza.
Cómo conservar tarta de queso San Sebastián
Guarda la tarta dentro del frigorífico bien cubierta con film transparente o dentro de una campana repostera para evitar que absorba aromas extraños. Se mantiene en condiciones óptimas durante cuatro días, ganando incluso mayor densidad en su interior con el paso de las horas.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 15 minutos (más 50 minutos de horneado y enfriado)
Porciones: 10 a 12 raciones
Tipo de cocina: Vasca / Tradicional
Tipo de comida: Postre / Merienda
Calorías totales aproximadas: 4.200 kcal (unas 380 kcal por porción individual)