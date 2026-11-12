Recetas con turrón blando: ideas dulces y saladas

Sobrevivir a las fiestas navideñas en cualquier casa española suele dejar un saldo previsible en la despensa: tabletas y tabletas de turrón de Jijona acumulándose en el fondo del armario mientras miramos el calendario pensando qué hacer con ellas antes de que llegue la primavera. Reducirlo todo a comerlo a mordiscos frente al televisor es desaprovechar un ingrediente con una carga grasa y azucarada fantástica para la repostería y, sorprendentemente, también para la cocina salada. Su textura untuosa y ese retrogusto tostado a almendra marcona admiten combinaciones mucho más audaces de lo que solemos imaginar.

Recetas dulces con turrón blando

La pastelería casera es el terreno natural de este dulce. Cuando buscas un postre rápido que resuelva una comida familiar sin pasar horas en la cocina, la textura cremosa del turrón se convierte en un comodín imbatible.

Una de las soluciones más socorridas consiste en preparar un clásico flan de turrón sin huevos, donde la cuajada o la gelatina hacen todo el trabajo estructural mientras la almendra aporta cuerpo y sabor sin necesidad de encender el horno.

Si prefieres un resultado tradicional pero cuentas con poco margen temporal, automatizar el proceso con un flan de turrón con Thermomix garantiza una mezcla perfectamente homogénea y sin grumos en apenas unos minutos.

Mejor texturas crujientes

Para los amantes de las texturas crujientes y los pasteles fríos, una tarta de turrón blando sin horno montada sobre una base de galleta machacada y mantequilla resulta infalible en cualquier época del año.

Y si lo que buscas es alegrar las meriendas de invierno con un toque casero, integrar los restos navideños en un bizcocho esponjoso resulta tan sencillo como seguir una buena receta de bizcocho de turrón y chocolate, donde el amargor del cacao contrarresta de maravilla el dulzor intenso de la almendra.

Recetas saladas con turrón blando

Sacar el turrón de su zona de confort dulce exige perder el miedo a mezclar frutos secos y azúcar con carnes y pescados, un territorio donde la cocina tradicional española ya tiene grandes antecedentes con las picadas y las salsas de almendras.

Desmigar media tableta de turrón blando en una salsa de almendras para acompañar unas albóndigas de ternera o unas pechugas de pollo estofadas aporta una densidad y un perfil aromático sutilmente tostado que desconcierta gratamente a los comensales.

Bebidas y licores con turrón blando

La densidad grasa de este dulce lo convierte en un candidato perfecto para la coctelería de sobremesa o la elaboración de cremas caseras. Triturar el turrón junto a leche condensada, un buen chorro de whisky o ron añejo y nata líquida da como resultado un licor de crema de turrón artesanal que nada tiene que envidiar a las marcas comerciales.

Guardado en una botella de cristal bien cerrada en el frigorífico, aguanta perfectamente varias semanas y se convierte en el remate ideal para una comida de domingo. En versión sin alcohol, puedes batirlo con leche fría, un toque de canela y hielo picado para conseguir un batido denso y energético que rescata los sabores navideños en pleno mes de julio.

Trucos para aprovechar el turrón blando

Trabajar con turrón blando requiere cierta maña previa. Al tratarse de una pasta densa compuesta fundamentalmente por almendra molida y aceites naturales, tiende a apelmazarse si se mezcla directamente con líquidos fríos. El truco infalible consiste en desmigarlo con los dedos y disolverlo previamente en leche templada o nata tibia ayudándose de unas varillas.

Si la tableta lleva tiempo abierta y se ha secado un poco en los bordes, no la descartes; métela unos segundos en el microondas o rállala finamente para usarla como si fuera polvo de almendra aromatizado en coberturas de tartas y galletas.

Un último consejo: reduce siempre la cantidad de azúcar añadido en cualquier receta que lleve turrón, ya que el propio bloque aporta una carga dulce más que suficiente para endulzar el plato sin empalagar.