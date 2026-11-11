Pollo relleno navideño: receta fácil para Navidad

Hay cenas navideñas donde la tensión se corta con cuchillo antes siquiera de sentarse a la mesa, casi siempre por culpa de una pieza de carne reseca que exige litros de vino para tragar cada bocado. El secreto para evitar ese clásico desastre festivo no reside en complicarse con asados faraónicos imposibles, sino en apostar por un valor seguro que nunca falla: un buen pollo relleno. Cuando se deshuesa con mimo y se impregna de una farsa jugosa, este ave tradicional se convierte en la estrella indiscutible de cualquier banquete decembrino, demostrando que la alta cocina casera huye de los artificios innecesarios.

Ingredientes del pollo relleno navideño

1 pollo entero y limpio de unos dos kilos, pide en la carnicería o pollería que te lo preparen deshuesado pero manteniendo la estructura exterior intacta

300 gramos de carne picada de cerdo y ternera a partes iguales

1 taza de migas de pan empapadas en leche templada

100 gramos de frutos secos variados entre pistachos pelados y orejones de albaricoque picados en dados pequeños

1 huevo campero

Sal marina, pimienta negra recién molida, una pizca de nuez moscada rallada

1 buen chorro de brandy de Jerez

Manteca de cerdo o aceite de oliva virgen extra para untar la piel.

A veces, el repertorio navideño exige explorar otras vías dentro del mismo universo avícola para calibrar proporciones o tiempos de horno. Si te planteas alternativas similares para grupos numerosos, es interesante un pavo relleno de Arguiñano y sus combinaciones de frutos secos.

Del mismo modo, si la ocasión requiere un menú más reducido pero igual de resultón, puedes echar un vistazo a un sencillo pollo relleno al horno con patatas para inspirarte con la guarnición, o recurrir a preparaciones más directas como unos jugosos muslos de pollo al horno o unas tiernas pechugas de pollo al horno cuando los comensales se cuentan con los dedos de una mano.

Cómo hacer pollo relleno navideño paso a paso

En un bol vamos preparando el posterior relleno del pollo, conla carne picada, la miga de pan escurrida, los orejones, los pistachos, el huevo, la sal, la pimienta, la nuez moscada y un buen chorrito de brandy. Amasamos a mano o a máquina, formando una mezcla bien homogénea. Extendemos el pollo sobre la tabla de trabajo con la piel hacia abajo, salpimentamos el interior y distribuimos la farsa de carne en el centro de manera uniforme, sin excedernos para que luego la pieza no reviente al atarla. Enrollamos el pollo sobre sí mismo con cuidado, buscando que adopte un cilindro compacto, y lo bridamos firmemente con hilo de cocina dando vueltas regulares de un extremo a otro. Colocamos la pieza en una fuente de horno, untamos toda la superficie exterior con la manteca de cerdo ablandada y vertemos un vaso de caldo de pollo y otro chorrito de brandy en el fondo de la bandeja. Introducimos en el horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente una hora y cuarto o media, regando el ave con sus propios jugos cada veinte minutos para garantizar una costra dorada y crujiente.

Rellenos alternativos para el pollo

La receta admite variaciones infinitas según las costumbres de cada casa. Hay quien prefiere sustituir la carne picada por una mezcla de salchichas frescas desmenuzadas salteadas con cebolla confitada y piñones tostados, logrando un perfil gustativo más dulce y rústico.

Otra opción excelente consiste en rellenar el interior con tiras de jamón serrano, espinacas frescas escaldadas y queso provolone, creando un corte interior tricolor.

Trucos para que quede jugoso

Resulta fundamental no saltarse el paso de envolver el interior con ingredientes grasos como la carne picada o trozos de panceta fina que aporten humedad constante desde dentro hacia fuera.

Asimismo, dejar reposar el pollo asado envuelto en papel de aluminio durante quince minutos antes de cortarlo permite que los jugos internos se redistribuyan por toda la fibra muscular en lugar de escaparse sobre la tabla.

Con qué acompañar el pollo relleno

Un plato de esta categoría merece una compañía a la altura que no eclipse los matices del asado. Un puré de patata casero enriquecido con mantequilla y un toque de trufa blanca funciona como una cama perfecta para recibir los jugos del fondo de cocción.

También combinan de maravilla unas cebollitas francesas glaseadas al oporto o unas manzanas asadas con un toque de mantequilla y canela, equilibrando el conjunto con su punto justo de acidez y dulzor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 2 horas y media (incluyendo el horneado)

Porciones: 6 a 8 raciones

Información nutricional: 2800 kcal totales (aproximadamente 350 a 450 kcal por ración)

Tipo de cocina: Tradicional festiva / Española

Tipo de comida: Comida o cena principal de celebración