Galletas de ojos para Halloween: receta fácil y terrorífica

Llenar la mesa en la noche de difuntos con bocados llamativos no exige complicarse la vida con técnicas imposibles. Estas galletas de ojos son el ejemplo perfecto. Una base oscura de cacao puro, salpicada con diminutas pupilas que parecen mirarte fijo, se convierte en la estrella de la merienda. El contraste entre el negro profundo de la masa y el blanco del azúcar impresiona antes incluso del primer mordisco.

Cómo hacer galletas de ojos para Halloween paso a paso

Empieza batiendo la mantequilla con el azúcar moreno hasta lograr una crema esponjosa. Añade el huevo y la vainilla, mezclando medio minuto más.

Tamiza encima la harina, el cacao, el bicarbonato y la sal. Trabaja la masa con una espátula haciendo movimientos suaves hasta que desaparezcan los grumos secos. Quedará una mezcla blanda pero manejable. Envuélvela en film y métela en la nevera al menos media hora. Este paso es innegociable; si te lo saltas, las galletas se desparramarán en la bandeja y quedarán planas.

Cómo preparar los ojos comestibles para decorar las galletas

Si no has encontrado ojitos de azúcar en el supermercado, improvisarlos en casa te llevará cinco minutos. Mezcla cuatro cucharadas de azúcar glas con unas gotas de leche entera hasta obtener una pasta blanca y densa, muy parecida a la dentífrico.

Con una manga o una bolsa de congelación cortada en la punta, ve formando gotas redondas sobre papel vegetal. Coloca una mini chispa de chocolate negro en el centro de cada círculo antes de que seque la superficie. Al endurecerse se despegan solas.

Para dar variedad a la fiesta con ideas rápidas que encanten a los pequeños, estas galletas encajan de maravilla con unas golosinas de cerebro para Halloween, un bocado viscoso y resultón.

Cómo conseguir unas galletas de Halloween crujientes por fuera y tiernas por dentro

El secreto de ese centro tierno estilo brownie está en controlar el horno. Precalienta a 180 °C con calor arriba y abajo. Haz bolitas de masa del tamaño de una nuez y colócalas en la bandeja sobre papel de hornear.

Con 10 o 12 minutos basta. Al sacarlas verás que el centro sigue blando al tacto. No cometas el error de dejarlas más tiempo creyendo que están crudas; al enfriarse fuera del fuego cogerán cuerpo solas, manteniendo el interior jugoso y el exterior crujiente.

Si quieres montar una mesa de postres variada, estas galletas combinan estupendamente con un jugoso bizcocho de calabaza con chocolate para Halloween.

Cómo decorar y conservar las galletas de ojos

Nada más sacar la bandeja del horno, aprovecha que la masa sigue caliente para hundir con cuidado los ojos de azúcar. Pon dos, tres o combina tamaños para darles un aire monstruoso y chiflado. Al enfriarse, el propio calor los dejará pegados.

Puedes completar la mesa echando un vistazo a estos postres terroríficos para Halloween para resolver la merienda con pocos ingredientes.

Para conservarlas impecables, deja que se enfríen sobre una rejilla y guárdalas en una lata metálica bien cerrada. Aguantarán crujientes por fuera y tiernas por dentro hasta seis días.

Ficha técnica:

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 30 de frío y 12 de horno)

Porciones: 20-22 unidades

Información nutricional: Unas 95 kcal por galleta (2.000 calorías totales la tanda)

Tipo de cocina: Repostería creativa / Temática

Tipo de comida: Merienda / Postre / Snack