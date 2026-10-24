Cómo preparar una tabla de embutidos terrorífica para Halloween con pocos ingredientes y muy fácil
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Queda una semana para que celebremos Halloween y, si este año tienes pensado organizar una cena en casa ya que además la fiesta cae en sábado, hay una forma muy sencilla de preparar algo diferente sin complicarte demasiado. Las tablas de embutidos, que nunca faltan en nuestro país cuando tenemos invitados, también pueden convertirse en un aperitivo perfecto para la noche del 31 de octubre. Basta con elegir un buen jamón, chorizo, salchichón y algunos quesos, y dedicar unos minutos a preparar pequeños canapés que además tengan formas terroríficas o aquellas que suelen asociarse siempre a Halloween.
Lo mejor de esta tabla de embutidos para Halloween es que no hace falta cocinar demasiado ni comprar ingredientes extraños, porque buena parte de lo que necesitamos seguramente ya lo tenemos en la nevera. Y en cuanto a formas, podemos hacer momias, fantasmas y arañas, por ejemplo. Eso sí, todo ello a partir de esos embutidos, que ofrecen muchas posibilidades tanto por sus sabores como por sus colores. La idea es conseguir una tabla abundante, con pequeños detalles terroríficos que llamen la atención nada más llevarla a la mesa. Se puede preparar en aproximadamente media hora, admite cambios según lo que tengamos en casa y resulta perfecta para compartir entre cuatro y seis personas antes de la cena. Y además, si queremos podemos hacer que los niños nos ayuden a prepararla.
Ingredientes para preparar una tabla de embutidos de Halloween
No necesitamos gastar demasiado ni buscar productos especiales. Para esta receta podemos utilizar los siguientes ingredientes:
Debes saber que las cantidades son orientativas y podemos adaptarlas al número de invitados. Si preferimos el lomo embuchado al salchichón, por ejemplo, podemos sustituirlo sin problema. Lo importante es combinar distintas texturas y reservar algunos ingredientes para preparar las figuras de Halloween.
Cómo hacer una tabla de embutidos terrorífica paso a paso
Antes de empezar, conviene elegir una tabla de madera suficientemente grande para colocar todos los ingredientes sin amontonarlos. Una bandeja rectangular también sirve, especialmente si queremos transportarla hasta la mesa cuando lleguen los invitados.
- Prepara las momias de jamón serrano. Coge varios colines gruesos y envuélvelos con tiras de jamón, dejando pequeños huecos entre las vueltas. Coloca dos trocitos de aceituna negra cerca de un extremo para simular los ojos. Puedes fijarlos con un poquito de queso de untar.
- Haz pequeños fantasmas de queso. Extiende una cucharadita de queso de untar sobre cada tostada, procurando que la parte superior quede redondeada y la inferior termine en una punta irregular. Añade dos trocitos de aceituna negra como ojos. No tienen que quedar idénticos.
- Corta y distribuye los embutidos. Coloca el chorizo y el salchichón en rodajas ligeramente superpuestas, formando pequeñas filas. Dobla las lonchas de jamón para darles volumen y corta el fuet en rodajas algo más gruesas. Reparte cada producto en una zona distinta de la tabla.
- Prepara unas arañas con aceitunas. Utiliza una aceituna negra entera para el cuerpo y corta otra en tiras finas para formar las patas. Puedes colocar estas figuras sobre pequeños trozos de queso semicurado para que destaquen.
- Rellena los espacios vacíos. Distribuye los fantasmas y las momias entre los embutidos y completa los huecos con aceitunas verdes, almendras, picos y algunas tostadas.
Una momia de queso para darle el toque final
Si queremos preparar algo un poco más elaborado, podemos utilizar un camembert pequeño y una lámina de hojaldre. Cortamos la masa en tiras de aproximadamente un centímetro y las colocamos cruzadas sobre el queso, como si fueran las vendas de una momia. Dejamos un pequeño espacio para poner dos rodajas de aceituna que harán de ojos. Después lo colocamos sobre una bandeja de horno con papel vegetal y lo horneamos a 200 grados durante unos 20 minutos, vigilando que el hojaldre quede dorado. Conviene dejarlo reposar unos minutos antes de llevarlo a la mesa para evitar quemaduras con el queso caliente.
Consejos para preparar la tabla de Halloween con antelación
La mayor parte de esta tabla de embutidos para Halloween se puede dejar lista unas horas antes de recibir a los invitados. Los embutidos pueden estar cortados y colocados en la bandeja, siempre bien tapados y conservados en la nevera. También podemos preparar las figuras de aceitunas y reservarlas en un recipiente pequeño. Lo que conviene dejar para el último momento son las tostadas con queso y los colines envueltos en jamón, porque pueden perder su textura crujiente si permanecen demasiado tiempo preparados. El camembert también es mejor hacerlo justo antes de servirlo. Así tendremos una tabla de Halloween vistosa y apetecible sin pasar toda la tarde del 31 de octubre metidos en la cocina.