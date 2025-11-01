¿Quién es Landau, el ‘hombre USA’, que busca enchironar a ZP?

Según parece figurar en las declaraciones del general chavista, El Pollo Carvajal, ex jefe del Sabin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), acusó al español José Luis Rodríguez Zapatero de formar parte del entramado de negocios del régimen al que restan dos telediarios.

Según fuentes fiables que han tenido acceso a esa declaración realizada ante un Gran Jurado estadounidense, El Pollo Carvajal, hoy en una prisión estadounidense de alta seguridad, habría dado todo tipo de detalles respecto a las andanzas político-económicas del ex jefe del gobierno español.

Como producto de dicha confesión judicial, EEUU ya habría retirado el visado sin el cual Zapatero no puede pisar territorio nacional norteamericano, o en el mejor de los casos para el ex presidente español, estarían a punto de retirarla. Choca mucho el silencio de un personaje como ZP, de natural locuaz y ávido de presencia mediática, desde que la Marina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se desplegaran hace semanas por las costas caribeñas de Venezuela. Algo parecido ocurre con sus otras andanzas, en este caso chinescas, y sus relaciones de todo tipo con el régimen comunista de Pekín.

Zapatero siempre fue un mediocre que llegó a jefe de gobierno por mor del atentado islamista en los trenes de Atocha. Fue un desastre como gobernante, arruinando España moral y económicamente, eso sí, siempre pretencioso y relamiéndose de sí mismo. Tiene mala suerte. Porque el número dos del Departamento de Estado de EEUU, Christopher Landau, nació en Madrid, domina el castellano a la perfección y siempre ha seguido y sigue muy atento la vida política española. No parece que tenga muy buenas referencias del sujeto leonés.

Cuenta con el empeño de hacer pagar a ZP sus presuntas fechorías en Hispanoamérica con su jefe, Marco Rubio, un emigrante cubano que conoce el pelaje y la calaña de personajes como el cubano Díaz Canel o el Maduro de turno.

Dice Alandete que si él fuera Zapatero estaría «muy nervioso…». Lo veremos en breve.