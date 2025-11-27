El Peugeot 407 apestaba a puticlub

La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017 se presentó al mundo entero como algo épico. Una clara muestra de su determinación, audacia y tenacidad. Contra todo pronóstico, el chico joven, alto y guapo había conseguido derrotar él solo a la centenaria estructura del titánico Partido Socialista que, sólo unos meses antes, lo había forzado a dimitir tras cosechar los peores resultados históricos del PSOE , después de intentar maquillar su derrota pactando con proetarras, independentistas y comunistas; y luego de pillarlo detrás de una cortina metiendo a escondidas votos en la urna. Tan humillante fue la forma en que lo echaron del PSOE como heroica y gloriosa la manera en que consiguió volver. David venció a Goliat. El débil sometió al fuerte prácticamente sin medios, recorriendo España junto a sus tres fieles amigos y leales compañeros, subidos a su modesto Peugeot 407. Y ahora, de golpe, toda la épica se ha ido por el sumidero.

Mateo Pérez-Castejón; el marido de la ‘catedrática’ Begoña; el hermano del músico vago; el jefe de Sabiniano Gómez, con cuyo dinero pudo recuperar la secretaría general del PSOE, imponiéndose a toda su organización. Disfrazados de feministas, en el Peugeot 407 iban montados junto a Sánchez un portero de puticlubs que parece salido de un casting de Torrente (el personaje de Santiago Segura), un cliente compulsivo de prostitutas nacido casualmente en Torrente (Valencia) y el que acaba de salir de prisión provisional acusado de corrupto. Y todo estaba pagado por el sucio dinero de la prostitución. Resulta que el falso David hizo trampas para vencer a Goliat. No lo derribó con una oración, una honda y un guijarro, como nos hizo creer. Pedro Sánchez no venció a Susana Díaz y a Patxi ‘Nadie’ López sin medios, convenciendo a las bases del partido con su elocuencia y guapura. El nieto del caballero legionario franquista; el marido de la ‘catedrática’ Begoña; el hermano del músico vago; el jefe de Ábalos y Cerdán; era sobre todo el yerno del chulo de putas,, con cuyo dinero pudo recuperar la secretaría general del PSOE, imponiéndose a toda su organización. Disfrazados de feministas, en el Peugeot 407 iban montados junto a Sánchez un portero de puticlubs que parece salido de un casting de Torrente (el personaje de Santiago Segura), un cliente compulsivo de prostitutas nacido casualmente en Torrente (Valencia) y el que acaba de salir de prisión provisional acusado de corrupto. Y todo estaba pagado por el sucio dinero de la prostitución.

Pedro Sánchez llegando incluso a custodiar los avales con los que pudo presentarse a aquellas primarias del PSOE; lo que le agradeció ascendiéndolo a asesor del Ministerio de Transportes, miembro del consejo de administración de Renfe Mercancías y vocal del consejo rector de Puertos del Estado, a pesar de que La épica victoria del sanchismo había camuflado su hedor con colonia barata de burdel. Hoy Eduardo Inda entrevista en exclusiva a Koldo García Izaguirre en OKDIARIO, quien tantas veces hizo de chófer y escolta parallegando incluso a custodiar los avales con los que pudo presentarse a aquellas primarias del PSOE; lo que le agradeció ascendiéndolo a asesor del Ministerio de Transportes, miembro del consejo de administración de Renfe Mercancías y vocal del consejo rector de Puertos del Estado, a pesar de que Koldo no había podido estudiar.

100.000 €; que ese dinero salido de la prostitución lo blanqueó Koldo mediante el pitufeo de la vergüenza, usando a inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos que ingresaron cantidades fraccionadas de 300 € para burlar los límites legales; y que, con lo que él sabe, no pone la mano en el fuego ni por Pedro Sánchez, ni por Begoña Gómez, ni por Ahora Pedro Sánchez ningunea a Koldo diciendo que su relación con él fue meramente «anecdótica»; a lo que Koldo responde en OKDIARIO contándonos cómo escuchó decir a Pedro Sánchez que su suegro, el chulo de putas, había financiado su campaña a las primarias con; que ese dinero salido de la prostitución lo blanqueó Koldo mediante el pitufeo de la vergüenza, usando a inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos que ingresaron cantidades fraccionadas de 300 € para burlar los límites legales; y que, con lo que él sabe, no pone la mano en el fuego ni por Pedro Sánchez, ni por Begoña Gómez, ni por Marlaska , ni por Armengol, ni por Chivite, ni por Zapatero.

El feminismo de burdel se camufla con la Ley del Sólo sí es sí, del Ministerio de Igualdad, del «soy feminista porque soy socialista», el que quiere abolir la prostitución y presume de incluir en sus estatutos una norma de expulsión a cualquier socialista que consuma prostitución. El mundo creyó que aquel Peugeot 407 olía a esperanza de renovación, pero hoy sabemos que en realidad apestaba a puticlub y a billetes manchados. El feminismo de Pedro Sánchez ha sido financiado con el sudor y las lágrimas de las prostitutas explotadas por su suegro.