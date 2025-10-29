Un bochornoso funeral de Estado diseñado a la medida de Sánchez

El funeral de Estado celebrado en Valencia en memoria de las víctimas de la tragedia de la DANA debió ser un acto de homenaje a los fallecidos y sus familias, pero se convirtió en otra cosa por la sencilla razón de que la ceremonia estaba más pensada para preservar la figura del presidente del Gobierno y evitar lo ocurrido en Paiporta -cuando tuvo que huir aceleradamente del lugar ante la indignación popular- y, de paso, convertir a Carlos Mazón en diana fácil de los reproches e insultos de parte de los asistentes.

Lo que ha faltado en el funeral de Estado es eso: sentido y sensibilidad, porque el diseño del acto tenía como fin último blindar al presidente del Gobierno. Por supuesto, el proceso de selección de Moncloa decidió elegir como representación de las víctimas a tres asociaciones de izquierdas cuyos miembros departieron en una sala aparte con los Reyes, mientras, en el salón principal, Mazón soportaba estoicamente una catarata de insultos.

En realidad, la mayor crítica que cabe hacer es esa: el funeral estaba más pensado en Pedro Sánchez -en cómo no incomodarle- que en las propias víctimas de la DANA. El blindaje de Sánchez -escoltado por nueve coches- fue desmesurado, pero respondió al objetivo mismo de aislarle de la gente. Sánchez se parapetó tras la figura de los Reyes, mientras Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, aislado, fue gravemente increpado. Ese era el propósito: que Sánchez saliera indemne y Mazón fuera señalado, la situación perfecta para el interesado relato de la izquierda.

Puede decirse que el funeral salió según lo previsto por Moncloa y que Sánchez logró su objetivo, porque la ceremonia estaba concebida en su diseño para convertirse en una encerrona al presidente valenciano. Porque una cosa es el lógico dolor e indignación de las víctimas -perfectamente comprensible- y otra, bien distinta, que Moncloa canalizara torticeramente ese dolor e indignación de forma interesada hacia la persona de Carlos Mazón, librando a Sánchez.