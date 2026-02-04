Autolimpieza por vapor, categoría A+, multifunción y por 200 € menos: este horno de Balay te va a conquistar
Un horno multifunción con 7 funciones, Aqualisis, diseño en cristal integrable y tamaño de 60 cm que sorprende por precio y prestaciones.
Los 10 mejores robots de cocina del 2025: recomendaciones y precios
No hay una cocina sin un buen horno, pero eso ya lo sabes, y por eso mismo estás buscando alguno que sea bueno de verdad. No te preocupes, porque con este Horno Balay Multifunción vas a poder dejar de buscar. No solo por lo poco que consume al ser categoría A+, o por sus 7 funciones, o por su autolimpieza por favor, sino también porque tiene un descuentazo de 200 €.
Es un horno de 60 cm que ha sido creado pensando en cualquier tipo de hogar. Vivas solo, en pareja o en familia, te hará la vida más fácil.
Por qué te lo recomendamos
- Su diseño en cristal blanco es elegante, pero sobre todo, es fácil de limpiar.
- Tiene la categoría A de eficiencia energética. Consume muy poco.
- El sistema de limpieza Aqualisis te lo pone muy fácil a la hora de tenerlo limpio.
- Tiene muchas funciones de cocinado, incluyendo aire caliente y grill turbo.
Comprar en Worten por (
519,99 €) 319,99 €
Horno Balay Multifunción
Si por algo te va a gustar el Horno Balay Multifunción, además de por lo bien que queda en cualquier cocina, es por su eficiencia. La categoría energética que tiene te garantiza que pagarás mucho menos por usarlo, aunque terminará de convencerte por lo fácil que hace cocinar. Tiene varios modos integrados, con una capacidad de 71 litros que da para grandes comilonas en familia. Es capaz de funcionar como un horno de leña, usar aire caliente 3D como una air fryer o incluso activar su grill a máxima potencia para gratinar y dorar. Hace lo que le pidas, y además se limpia muy fácilmente gracias a la función Aqualisis, que usa el vapor para ablandar la suciedad, de forma que la retiras con solo pasar un paño.
Vale para cualquier cocina, pero lo agradecerás sobre todo si vives en familia y quieres un electrodoméstico grande, capaz y que consuma lo menos posible. Te va a encantar.
¿Tiene buenas reseñas este horno?
La verdad es que sí. Echa un vistazo a las valoraciones que tiene este horno, y que recopilamos a continuación, y verás que casi todas sus reseñas son muy positivas por el poco ruido que hace, lo bien que cocina y hasta el diseño que tiene:
- «Es excelente. Es el segundo que tengo en casa y no dan problemas.»
- «Este horno es fácil de usar y cocina de maravilla.»
- «Compré el producto para mi cocina nueva, me encanta, apenas se escucha en sus funciones. Además de tener un bonito diseño de cristal.»
Comprar en Worten por (
519,99 €) 319,99 €
Con Worten puedes recibirlo en tan solo un día desde que haces el pedido, además de contar con la retirada y reciclaje de tu anterior horno y facilidades de financiación. ¿Vas a comprarlo?
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
Lo más visto en Okdiario