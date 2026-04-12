Llegan los Premios Laureus 2026 el próximo 20 de abril

El próximo 20 de abril de 2026, los focos del deporte internacional apuntarán directamente al corazón de España. Por tercer año consecutivo, la espectacular Galería de Cristal del Palacio de Cibeles abrirá sus puertas para acoger la ceremonia de los Premios Laureus World Sports. Esta cita, que ya se ha convertido en una tradición primaveral para la capital, busca rendir tributo a los hitos más impresionantes del pasado 2025, reuniendo bajo un mismo techo de cristal a las leyendas vivas y a las nuevas promesas que han roto todos los moldes en los últimos meses.

Madrid consolida así su idilio con unos galardones que van mucho más allá de una simple entrega de trofeos. No estamos solo ante una alfombra roja llena de celebridades; estamos ante el reconocimiento supremo de la Laureus World Sports Academy, un jurado de élite compuesto por 69 mitos del deporte que deciden quiénes merecen la ansiada estatuilla. Es ese sello de autoridad, otorgado de deportista a deportista, lo que convierte a estos premios en los más codiciados del planeta.

Siete estatuillas para la historia del año 2025

La gala de los Premios Laureus se estructura en siete categorías principales que cubren todo el espectro del esfuerzo humano. Desde el mejor deportista masculino y femenino hasta el equipo del año, pasando por la revelación o la reaparición más impactante. En ediciones anteriores, nombres de la talla de Novak Djokovic, Aitana Bonmatí o la selección española femenina de fútbol han subido al estrado madrileño para recoger su premio, dejando imágenes para el recuerdo de una ciudad volcada con sus ídolos.

Este 2026, la expectación de los Premios Laureus es máxima para ver si figuras como la gimnasta Simone Biles o especialistas en deporte adaptado como Diede De Groot vuelven a estar en las quinielas. Lo que hace especial a los Laureus es que no entienden de fronteras ni de disciplinas minoritarias; si un atleta ha logrado algo extraordinario en cualquier rincón del mundo durante 2025, esa noche tendrá su lugar reservado en la Galería de Cristal.

El compromiso de Jude Bellingham y el valor social del deporte

Más allá de la competición pura, los Laureus tienen un alma solidaria que este año encarna a la perfección Jude Bellingham. El actual futbolista del Real Madrid, que ya fue premiado como deportista revelación en 2024, fue nombrado Embajador Laureus el pasado septiembre. Su implicación no ha sido meramente nominal; el inglés ha pasado jornadas sobre el barro con niños y niñas de la fundación Fútbol Más, demostrando que su influencia fuera del campo es tan potente como sus goles en el Bernabéu.

Este enfoque social culmina en el premio Sport for Good, un galardón que reconoce a aquellas personas u organizaciones que utilizan el deporte como una herramienta de supervivencia y cambio. Desde su creación, esta iniciativa ha impactado positivamente en la vida de más de seis millones y medio de jóvenes. Es aquí donde cobran vida las palabras de Nelson Mandela, patrono fundador de los premios, quien siempre defendió que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo de una forma que los gobiernos raramente logran.

Una logística de altura para una noche inolvidable

El 20 de abril, los alrededores de la Plaza de Cibeles sufrirán una transformación total para recibir a las delegaciones internacionales. Se espera que el despliegue de seguridad y medios de comunicación supere al de años anteriores, dada la relevancia que ha tomado Madrid como sede permanente. Los Laureus 2026 no solo premian el pasado, sino que proyectan el futuro de una ciudad que se siente cómoda siendo el escaparate del éxito y la superación.

Para el espectador, la gala es una oportunidad de ver el lado más humano de sus héroes. Ver a un tenista de época abrazar a un joven surfista o a una atleta olímpica compartir confidencias con una leyenda del motor es lo que hace de los Laureus un evento sin parangón. Madrid ya cuenta los días para que el cristal de Cibeles vuelva a brillar con el oro de unas estatuillas que representan, por encima de todo, la excelencia humana.

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