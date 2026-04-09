Antik Almoneda: El regreso del coleccionismo y lo vintage

Los amantes de las historias con pátina y los objetos con alma ya tienen marcada su semana grande en el calendario. Del 11 al 19 de abril de 2026, el recinto ferial de IFEMA MADRID se transformará en una cápsula del tiempo con la llegada de Antik Almoneda Edición Primavera. Esta feria, que ya es un emblema para los buscadores de tesoros en la capital, propone un viaje visual y sensorial a través de piezas que han sobrevivido al paso de las décadas, exigiendo un rigor histórico claro: nada de lo que se expone puede tener menos de medio siglo de antigüedad.

En esta 43ª edición, el certamen busca superar las cifras de vértigo de años anteriores. Tras un 2025 que cerró con más de 16.500 visitantes y un repunte del 10% en las ventas directas, el sector llega a Madrid con un optimismo renovado. Lo que más sorprende a los organizadores es la aparición de nuevos aficionados, jóvenes que huyen de la decoración en serie y buscan en el pasado esa exclusividad que solo una pieza con cincuenta años de historia puede aportar a un hogar moderno.

Un escaparate de lujo para el interiorismo y la moda de época

El recorrido por los pasillos de Antik Almoneda es, en esencia, una clase magistral de artes decorativas. Cerca de 80 anticuarios, almonedas y galerías de arte despliegan sus mejores activos, desde mobiliario de autor de mediados del siglo XX hasta esculturas religiosas, pinturas barrocas o cartelería publicitaria de los años 50. Es un ecosistema donde conviven el coleccionista de alto nivel y el visitante que simplemente busca un detalle especial para su salón.

Pero si algo ha ganado peso en las últimas ediciones es la sección dedicada a los complementos y la moda. Lo vintage cobra un protagonismo absoluto este 2026, con espacios dedicados exclusivamente a la bisutería de lujo, joyas de herencia y ropa de grandes firmas que parecen recién salidas de una revista de otra época. Es aquí donde el público más joven encuentra su paraíso particular, rescatando prendas que son auténticas lecciones de estilo y sostenibilidad frente a la moda rápida de usar y tirar.

El punto de encuentro preferido por los profesionales del sector

Aunque la feria es un festín para el gran público, Antik Almoneda es también el lugar donde se cierran los grandes proyectos de decoración del año. La jornada dedicada exclusivamente a profesionales suele ser un hervidero de actividad. En la pasada edición, cerca de 452 interioristas, arquitectos y decoradores se acreditaron para rastrear las piezas que luego veremos en las revistas de diseño más prestigiosas. Estos expertos saben que una lámpara de cristal de Murano o una mesa de comedor de los años 60 pueden ser el eje sobre el que gire todo un proyecto de interiorismo.

Además de las transacciones que ocurren a la vista de todos, existe un mercado sumergido de objetos distribuidos a posteriori que refuerza la salud de este evento. La feria no termina cuando se apagan las luces del pabellón; los contactos que se generan entre galeristas y clientes suelen derivar en ventas privadas durante los meses siguientes, consolidando a IFEMA como el pulso real del mercado del arte y la antigüedad en España.

Jornadas de puertas abiertas y consejos para la visita

Para aquellos que quieran iniciarse en este mundo sin la presión de la compra inmediata, la organización suele mantener sus tradicionales jornadas de puertas abiertas, una oportunidad de oro para aprender de la mano de los mejores expertos del país. Los expositores en Antik Almoneda no son solo vendedores; son historiadores vocacionales que disfrutan explicando la procedencia de una cómoda francesa o la técnica de esmaltado de una joya art déco.

Si tienes pensado acudir entre el 11 y el 19 de abril, lo más recomendable es ir con tiempo y ojos muy abiertos. La feria es inmensa y cada rincón esconde una sorpresa. El acceso a IFEMA MADRID es sumamente sencillo mediante la Línea 8 de Metro (Feria de Madrid), lo que evita los problemas de aparcamiento en una semana que promete ser de gran afluencia. Ya sea por inversión, por nostalgia o por puro placer estético, Antik Almoneda 2026 vuelve para demostrarnos que, a veces, el mejor camino hacia el futuro es echar la vista atrás.