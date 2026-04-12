Adiós al Labrador: el perro favorito de los españoles es esta raza y estos son los motivos

¿Cuál crees que es el perro favorito de los españoles? Durante muchos años, el Labrador ha ocupado el primer puesto en el ranking. Originario de Terranova, es un animal enérgico, fácil de entrenar y muy leal, ideal para familias por su buen temperamento. Sin embargo, según la última actualización del Libro de Orígenes Español (LOE) y el Registro de Razas Caninas (RRC) de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), el Labrador poco a poco está quedando relegado a un segundo plano frente al Perro de Agua Español.

«Estas preferencias ponen de relieve la importancia de preservar y poner en valor las razas caninas españolas, en un contexto en el que gran parte de las autóctonas están en situación de vulnerabilidad. Apostar por razas nacionales no solo implica elegir un compañero con un carácter previsible y unas actitudes bien definidas, sino también contribuir a la defensa del patrimonio canino español a través de la cría responsable», señala el presidente de la RSCE, José Miguel Doval.

El perro favorito de los españoles

El Perro de Agua Español es la raza autóctona preferida por los hogares españoles, seguida del Mastín Español y el Presa Canario. El Pastor Catalán y el Ratonero Bodeguero Andaluz completan el top cinco de este ranking.

Para la RSCE, «estas preferencias, lejos de responder solo a criterios estéticos o de tamaño, evidencian la búsqueda cada vez más clara de perros con una personalidad definida, equilibrados, fieles y capaces de adaptarse a distintos estilos de vida. Muchas familias buscan compañeros que encajen en su día a día, pero también perros con presencia, seguridad, energía o funcionalidades, según se trate de la ciudad o de un entorno más rural».

No es casual, por tanto, que las primeras posiciones estén ocupadas por razas de fuerte carácter, tradicionalmente vinculadas al trabajo, la guarda, el pastoreo o la protección. El Perro de Agua Español, el Mastín Español o el Presa Canario encajan bien en esa idea de perro leal y con identidad propia. Al mismo tiempo, la entrada del Ratonero Bodeguero Andaluz en el top cinco pone de manifiesto que los perros de pequeño tamaño también tienen un lugar destacado. Frente a razas más grandes o imponentes, destaca por su energía, sociabilidad y facilidad para integrarse en la vida doméstica sin perder su personalidad.

Perro de Agua Español

Se trata de un perro robusto de tamaño mediano, fuerte y musculoso, con un pelaje rizado y lanoso que, si se deja largo, forma rastas. El pelaje puede ser negro, blanco, marrón o en combinaciones como blanco y negro o blanco y marrón. Tiene una esperanza de vida de entre 10 y 14 años y es un perro de tamaño mediano. Además, se clasifica dentro del grupo de perros de caza según el Kennel Club del Reino Unido.

El perro favorito de los españoles es leal, obediente, de buen carácter y alegre, que disfruta de la vida en familia, aunque suele establecer un vínculo especial con un solo miembro. Además, tiene una tendencia natural a la protección y puede ladrar como señal de advertencia si lo considera necesario. Cabe señalar que necesita al menos una hora diaria de ejercicio. Es un perro muy versátil que disfruta de juegos y actividades, especialmente las relacionadas con el agua.

¿Y en el mundo?

En Europa, el Border Collie y Mastín Italiano destacan como dos de los perros más populares. El Border Collie es un perro pastor muy inteligente y familiar, mientras que el Mastín Italiano es un perro guardián muy tranquilo, muy valorado en países de los Balcanes como Croacia, Serbia o Rumanía

.En Norteamérica y Centroamérica, el Rottweiler lidera en numerosos países, mientras que en Estados Unidos destaca el Pastor Australiano, una raza desarrollada a partir de pastores europeos. En Sudamérica, el Rottweiler también es muy popular, aunque razas como el Border Collie o el Bull Terrier destacan en países como Argentina o Uruguay

En Oriente Medio y Asia Central, el Pastor Alemán es la raza más apreciada, seguido por el Doberman y el Rottweiler en distintos países de la región. En Asia y Oceanía, razas como el Shiba Inu, el Golden Retriever y el Pastor Alemán son especialmente populares, mientras que en África el Pastor Alemán y el Rottweiler dominan ampliamente en la mayoría de los países.

Cifras de abandono y adopción

La edición 2025 del informe «Él nunca lo haría» elaborado por Fundación Affinity señala que en 2024 los refugios españoles acogieron más de 173.000 perros y más de 118.000 gatos, la cifra más alta de los últimos cinco años años. Los principales motivos de abandono son: camadas no deseadas, pérdida de interés (14%), los cambios de domicilio (12%), fin de la temporada de caza (11%), problemas de comportamiento (10%) y causas económicas (7%). La buena noticia es que más de la mitad de los perros (52 %) y casi la mitad de los gatos (49 %) encontraron un nuevo hogar. Los