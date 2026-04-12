Parece una broma, pero los jardineros lo confirman: el truco del palito con el que no se te volverán a morir las plantas

Existe la falsa creencia de que la mayoría de plantas que tenemos en casa se mueren por falta de riego, pero, en realidad, ocurre justo lo contrario. Según jardineros con años de experiencia, una cantidad excesiva de agua puede provocar la pudrición de las raíces y la proliferación de hongos, lo cual, inevitablemente, conduce al marchitamiento de las plantas. Pero, ¿cómo podemos regarlas sin quedarnos cortos ni pasarnos? Álvaro Pedrera conoce el mejor truco: clavar un palito de madera en la tierra.

«Este método nos sirve para saber el nivel de humedad que tiene el sustrato en la zona media de la maceta, que es donde están las raíces y donde hay riesgo de que se pudran», explica. «Si cuando lo sacamos, sale con restos de tierra, significa que tiene humedad y que no necesita más agua. Si, por el contrario, sale seco, quiere decir que la zona donde se concentran las raíces está seca y, por ende, falta de agua».

El truco definitivo para regar las plantas en primavera

#plantcare #plantasdecasa #plantslovers ♬ sonido original – Ypikue @ypikue Cuidado con el riego en primavera💧🌿 En invierno tus #plantasdeinterior estaban casi en pausa: crecían poco y la tierra tardaba mucho en secarse, por eso podías regar cada 15 o 20 días sin problema. Pero en primavera cambian de ritmo, empiezan a activarse y a pedir más agua… y aquí es donde mucha gente se equivoca: o siguen regando igual y la planta se queda corta, o se emocionan y acaban pudriendo las raíces. El cambio no es automático ni va por calendario, es progresivo. Más que regar más, ahora toca revisar más y aprender a leer las señales. 🌱 🚨 Si quieres que te mande la guía, comenta directamente en Instagram. #planttips

«Durante los meses fríos, las plantas están en modo “ahorro”: crecen menos, consumen menos agua y la tierra tarda mucho más en secarse, por lo que es normal regar cada 15 o 20 días. Sin embargo, con la llegada del buen tiempo todo cambia de forma natural y empezarán a necesitar más agua.

Aquí es donde suele cometerse el error: o se mantiene el mismo riego y la planta se seca, o se riega en exceso de golpe. Pero el cambio no es brusco, sino progresivo. Si en invierno regabas cada 15 o 20 días, en primavera puede pasar a ser cada 12 o 14, y más adelante cada 7 o 10, dependiendo de cómo se seque la tierra. Por eso, más que regar más, lo importante es revisar con mayor frecuencia, observar la humedad del sustrato y adaptar el riego a las necesidades reales de la planta», explica Álvaro Pedrera.

Clavar un palito de madera en el sustrato es un método sencillo para comprobar el nivel de humedad en la parte media de la maceta, donde se encuentran las raíces y donde existe mayor riesgo de pudrición. El truco consiste en introducir el palito en la tierra y retirarlo después. Si sale con restos de tierra adherida, significa que aún hay humedad suficiente y no es necesario regar. En cambio, si el palito sale limpio, indica que la parte media de la maceta está seca y la planta necesita agua.

En caso de que haya que regar, se recomienda hacerlo poco a poco para evitar que el agua se acumule en la superficie y llegue a las raíces. Una de las normas básicas del buen cuidado de las plantas es evitar el exceso de agua, dejando que la capa superior del sustrato se seque ligeramente entre riegos para prevenir encharcamientos.

Cabe recordar que el mejor momento para regar las plantas y macetas es a primera hora de la mañana. Hacerlo al atardecer o durante la noche puede favorecer la aparición de moho y la acumulación de humedad en el sustrato. En cambio, por la mañana, la luz del sol ayuda a que la planta active sus procesos nutricionales, incluida la fotosíntesis, antes de que llegue la noche.

Especies

En el caso de los cactus y suculentas, el riego debe realizarse cada 10-15 días en verano y cada 20-30 días en invierno.Por otro lado, las plantas de interior necesitan un riego más frecuente, concretamente cada 5-7 días en verano y cada 10-14 días en invierno.

En cuanto a las plantas de exterior (ornamentales y árboles), requieren riego entre 2-3 veces por semana en verano y una vez por semana en invierno. Finalmente, las plantas de floración como rosas, hortensias o geranios deben regarse cada 3-4 días en verano y cada 7-10 días en invierno.

La falta de riego se identifica por hojas secas o marchitas, suelo seco y agrietado, así como un crecimiento más lento de la planta. Mientras, el exceso de riego se manifiesta mediante hojas amarillas y caídas, raíces podridas con olor a humedad y la presencia de moho en la superficie del sustrato.

Se recomienda utilizar una regadera con boquilla fina para distribuir mejor el agua. Asimismo, es preferible regar en la base de la planta y evitar mojar las hojas.