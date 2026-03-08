André Alonso, experto en plantas: «Tenemos hasta ese día para preparar nuestras plantas»

La llegada de la primavera es uno de los momentos más especiales e importantes de todo el año, especialmente para los amantes de la jardinería. Después de los fríos meses de invierno, durante los cuales las plantas reducen su actividad metabólica, éstas comienzan a «revivir». En 2026, la primavera empezará oficialmente el 20 de marzo a las 15:46 horas; a partir de entonces, habrá más horas de luz y las temperaturas serán más suaves.

Uno de los primeros efectos visibles del cambio de estación en las plantas es que permanecen activas durante más tiempo a lo largo del día. Gracias a este proceso, las hojas transpiran más agua y, por ende, necesitan riegos más frecuentes para crecer fuertes y sanas. Por ello, los expertos recomiendan comprobar siempre en qué estado se encuentra el sustrato antes de regar las plantas. Si la tierra continúa húmeda, lo mejor es esperar, ya que el exceso de agua puede pudrir las raíces y favorecer la aparición de hongos.

El mejor consejo para preparar las plantas

#JunglaUrbana #monsteramondays #PlantLover #cuidadodeplantas ♬ sonido original – Andre – la reina plantil 🌱 @andrealonsorc Reina 🌿✨ marzo no es “un mes más”, marzo es el despertador oficial de tu jungla urbana. En Barcelona, en España y en todo el hemisferio norte empieza a cambiar la luz, suben las temperaturas y nuestras plantas de interior entran en fase de crecimiento activo. ¿Qué toca hacer ahora? Primero: revisar raíces y planificar trasplantes si el cepellón (sí, el pa de terra 😉) ya está colonizado. Segundo: retomar el abonado progresivamente, porque después del invierno las monsteras, filodendros, pothos y alocasias necesitan nutrientes para sacar hoja nueva. Tercero: aumentar ligeramente el riego, pero siempre comprobando el sustrato, porque más luz significa más consumo de agua. Cuarto: limpiar hojas a fondo para optimizar la fotosíntesis justo cuando más energía van a producir. Quinto: revisar plagas, porque con el aumento de temperatura se activan trips, cochinilla y ácaros. Y sexto, muy importante: colocar tutores y guiar crecimiento, porque lo que ordenes ahora marcará toda la temporada. Marzo es estrategia, no improvisación. Si quieres una primavera espectacular en tu jungla urbana, este es el mes clave 🌱✨ #PlantasDeInterior

«¡Oh, dulce primavera! Qué bien que ya estás a la vuelta de la esquina. Bueno, concretamente el 20 de marzo a las 15:46horas. Así que las reinas plantiles tenemos hasta ese día para preparar todas nuestras plantas, y esto es lo que debes hacer. Las horas de luz irán en aumento, por lo que tus plantas necesitarán más riego, porque estarán más tiempo realizando la fotosíntesis. Esto hará que sus hojas transpiren más agua y, sumado al aumento de la temperatura, significará que sus sustratos se secarán más rápido. Por lo tanto, tendrás que regar más a menudo.

Eso sí, antes revisa muy bien la previsión del tiempo, porque todavía podríamos tener días nublados y muy fríos. En ese caso, puede que valga la pena asegurarte de que el sustrato esté completamente seco antes de regar, porque si no las raíces podrían pudrirse. Esto conecta con otra cosa que ocurre en marzo: las raíces empiezan a activarse y a crecer. Por eso merece la pena revisar cómo están y, si hace falta trasplantar, recuerda siempre la proporción: 80 % raíz y 20 % sustrato. No trasplantes la planta a una maceta demasiado grande.

Si hay más luz y la planta empieza a activarse, también necesita nutrientes, así que ya puedes comenzar a fertilizar las plantas que hayan crecido mucho. Las hojas que estén feas debes podarlas. Podarlas activará su crecimiento y limpiar hojas o ramas dañadas evitará refugios para plagas».

Durante la primavera, una de las tareas más importantes es el trasplante si la planta ya ha ocupado todo el volumen de la maceta. Cuando las raíces forman un entramado muy denso o empiezan a salir por los agujeros de drenaje, es el momento de realizar esta tarea. Sin embargo, hay que evitar uno de los errores más frecuentes: elegir una maceta demasiado grande, ya que el sustrato puede retener demasiada humedad.

Una regla muy útil que utilizan los jardineros es mantener una proporción aproximada de 80 % de raíces y 20 % de sustrato en la maceta. De esta forma, la planta tiene el espacio que necesita para crecer y, al mismo tiempo, no se acumula agua en exceso. El comienza de la primavera también es un buen momento para agregar fertilizantes para estimular el desarrollo de tallos, hojas y raíces gracias al aporte de nitrógeno, potasio y fósforo.

Finalmente, la poda de hojas y ramas dañadas es esencial para preparar las plantas, tanto de interior como de exterior, para la primavera. Durante el invierno, algunas partes pueden perder vitalidad, las cuales se deben podar para estimular el crecimiento de nuevos brotes y reducir la presencia de plagas.

Con todos estos cuidados, una vez llegue la nueva estación el 20 de marzo, las plantas estarán listas para iniciar su periodo más activo del año.