Anders Zorn y Helen Levitt: Diálogo entre pincel sueco y lente neoyorquina

Madrid se convierte este semestre en el puente que une la Suecia rural del siglo XIX con las vibrantes calles de Nueva York de mediados del XX. La Fundación MAPFRE ha inaugurado en su Sala Recoletos una ambiciosa apuesta doble que permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2026. Por un lado, el virtuosismo técnico de Anders Zorn, el pintor sueco más internacional de su tiempo; por otro, la poética espontaneidad de Helen Levitt, pionera indiscutible de la fotografía callejera.

Aunque pertenecen a disciplinas y épocas distintas, ambos artistas comparten un cordón umbilical invisible: la fascinación por sus raíces y la capacidad de capturar la esencia de lo cotidiano sin perder la elegancia. Mientras Zorn retrataba a la alta sociedad europea y americana con un dominio magistral del óleo, Levitt se fundía con el asfalto de Harlem para atrapar la vida que brotaba entre los juegos infantiles y las conversaciones de portal.

Anders Zorn: El cosmopolita que nunca olvidó Mora

La exposición dedicada a Anders Zorn (1860–1920) es una de las más completas que se han visto en España. A través de más de 130 piezas, entre las que se incluyen óleos, acuarelas y grabados, el visitante recorre la meteórica carrera de un artista que nació en un entorno humilde en Dalecarlia y acabó siendo el retratista de cabecera de reyes, presidentes y grandes fortunas de la «Edad Dorada» estadounidense.

Un punto fuerte de la muestra es el vínculo de Zorn con nuestro país. El pintor visitó España en nueve ocasiones, atraído inicialmente por el romanticismo de ciudades como Sevilla, Cádiz y Granada. En las salas de la Fundación MAPFRE se hace evidente su diálogo artístico con Joaquín Sorolla, con quien compartió el triunfo del naturalismo en París. Sus paisajes españoles y sus retratos muestran una modernidad que bebe directamente de la herencia de Velázquez, uno de sus grandes referentes. Sin embargo, pese a su éxito en París o Estados Unidos, Zorn siempre regresó a su Mora natal para pintar la vida tradicional sueca con una sensibilidad casi mística.

Helen Levitt: La poesía de lo invisible en la ciudad

En paralelo, la planta dedicada a Helen Levitt propone un viaje radicalmente distinto pero igual de profundo. Levitt fue una de las primeras en entender que la fotografía no solo servía para documentar, sino para encontrar la lírica en el caos urbano. Sin poses ni artificios, su cámara capturó la realidad de las comunidades de Nueva York, poniendo especial foco en la infancia y en la coreografía natural de los barrios populares.

La exposición es un recorrido integral por su obra, permitiendo observar su evolución desde el blanco y negro más crudo hasta sus experimentos pioneros con el color. Su sensibilidad para captar el instante preciso la sitúa como una figura clave para entender la historia de la fotografía del siglo pasado. Es, en definitiva, el contrapunto perfecto al realismo pictórico de Zorn: donde él buscaba la luz en la pincelada, ella la encontraba en la mirada de un niño en una acera de Brooklyn.

Cartelas de autor: Una forma diferente de sentir el arte

Como novedad para esta temporada 2026, la Fundación MAPFRE ha introducido las «Cartelas de autor». En lugar de los textos técnicos habituales, figuras de la cultura como Julio Llamazares, Marta Sanz, Estrella de Diego y Gloria Oyarzábal comparten sus impresiones personales al contemplar las obras. Esta iniciativa busca que el espectador no solo reciba datos históricos, sino que conecte emocionalmente con las piezas a través de la literatura y la reflexión contemporánea.

La muestra de Zorn ha contado con la colaboración de instituciones de prestigio mundial como el Zornmuseet de Mora, el Nationalmuseum de Estocolmo, la Casa Real de Suecia y el Museo del Prado, entre otros. Esta red de préstamos internacionales asegura una calidad excepcional en cada una de las salas, convirtiendo la visita en una experiencia imprescindible para cualquier amante del arte que se encuentre en Madrid durante la primavera.

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Situada en el Paseo de Recoletos, 23, la sede de la Fundación es de fácil acceso mediante transporte público (Metro Colón o Recoletos). Las exposiciones pueden visitarse de lunes a domingo, siendo recomendable adquirir la entrada de forma anticipada en la web oficial para evitar esperas.

Tener la oportunidad de ver a Zorn y Levitt bajo el mismo techo es un recordatorio de que el arte, ya sea con un pincel en una mano o una Leica en la otra, tiene siempre el mismo objetivo: detener el tiempo antes de que la modernidad lo borre todo. No dejes pasar la ocasión de descubrir a estos dos gigantes de la mirada antes del 17 de mayo.