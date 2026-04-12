Vallecas celebra sus Fiestas de Primavera para todas las edades

El distrito de Villa de Vallecas se prepara para un despliegue de alegría y convivencia vecinal. Del viernes 25 al domingo 27 de abril, las calles se transformarán en un gran escenario al aire libre para festejar la llegada del buen tiempo. Estas Fiestas de Primavera 2026 no son un evento cualquiera; son el reflejo de un barrio que sabe unirse a través de la cultura, el deporte y, sobre todo, las ganas de compartir espacio público entre distintas generaciones.

La programación arranca con fuerza el viernes por la tarde, poniendo el foco en los dueños del futuro: los niños. El Auditorio Municipal Las Trece Rosas abrirá fuego a las 17:30 h con talleres creativos donde diseñar desde pulseras hasta capuchones para lápices. Pero el plato fuerte para los jóvenes llegará poco después a la explanada del Ensanche. Allí, la Fiesta Holi llenará el aire de polvos de colores al ritmo de los éxitos pinchados por el DJ Nico, creando una estampa de euforia colectiva difícil de olvidar.

Tradición y misterio entre bolillos y «escape rooms»

El sábado 26 la actividad madruga y se diversifica. Para quienes gustan de la calma y la artesanía, el Paseo de Federico García Lorca acogerá el ya tradicional Encuentro de Bolillos, una exhibición de destreza manual que sobrevive al paso de los años. Sin embargo, el distrito también apuesta por formatos modernos; a las 17:00 h, las familias podrán convertirse en detectives por un día. El escape room «Sherlock Holmes y el robo de la Gioconda» propone un reto de ingenio en plena calle que promete piques sanos entre padres e hijos.

La cultura con mayúsculas también tiene su hueco en el Centro Sociocultural Francisco Fatou. Allí se desvelarán los ganadores de la IV Edición de los Premios de Fotografía Villa de Vallecas. Es una oportunidad de oro para ver el distrito a través de otros ojos, descubriendo rincones y momentos que suelen pasar desapercibidos en el ajetreo diario. Mientras tanto, los títeres y el teatro infantil seguirán recorriendo parques como el de Santa Eugenia o Las Cataratas, asegurando que no haya ni un minuto de aburrimiento.

El arte de la pintura rápida y el sabor de la tortilla

El domingo 27 de abril es, sin duda, el día grande de la identidad vallecana. Desde las 8:30 h, el distrito se llenará de caballetes y lienzos en blanco. El XIX Certamen de Pintura Rápida Escuela de Vallecas atraerá a artistas dispuestos a capturar la esencia del barrio en tiempo récord. Ver cómo un paisaje cotidiano se convierte en obra de arte en apenas unas horas es un espectáculo que cada año congrega a más curiosos.

Pero si hay una cita que define el espíritu de estas fiestas es el Día de la Tortilla en el Parque de Santa Eugenia. A partir de las 17:00 h, y con el apoyo de la Asociación de Vecinos La Colmena, el parque se convertirá en un gigantesco comedor social. Es el momento de sacar el mantel, compartir un trozo de tortilla con el vecino y disfrutar de una merienda popular que sabe a comunidad. La jornada se completará con una maratón de danza en las Trece Rosas, donde se podrá ver desde el chotis más castizo hasta bailes tradicionales rumanos.

Homenajes y competición en las pistas deportivas

El deporte no se queda atrás en esta primavera vallecana. El sábado por la mañana tendrá lugar uno de los actos más emotivos: el Partido Homenaje a las Víctimas del 11M. Exjugadores veteranos del Rayo Vallecano y del Real Madrid se vestirán de corto en la IDB Santa Eugenia para recordar a quienes ya no están, demostrando que el fútbol también es memoria y respeto.

Además, el voleibol y el pádel tendrán sus propios torneos durante todo el fin de semana, movilizando a cientos de aficionados en centros como el Juan de Dios Román. En definitiva, Villa de Vallecas ofrece tres días de frenesí donde el arte, el ejercicio y la gastronomía popular se dan la mano. Una invitación abierta a redescubrir un distrito que brilla con luz propia cuando llega la primavera.

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