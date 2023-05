Almeida: «Éstas son unas elecciones nacionales, cada voto al PP es un voto para desalojar a Sánchez»

José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) no lo dice pero lo sabe: mañana domingo tendrá mayoría absoluta. “O casi”, como él mismo se encarga de apostillar de mentirijillas. Los trackings del cuartel general popular 13 llevan un par de semanas enloquecidos con subidas imparables en toda España en general, y en Madrid muy en particular, en una suerte de movimiento tectónico similar al experimentado en las jornadas previas a las autonómicas andaluzas, donde el PP de Juanma Moreno pasó en apenas 10 días de los 45-47 escaños que le otorgaban unánimemente todos los sondeos a los 58 de la mayoría absolutísima de ese Día D que fue el pasado 19 de junio. Uno de los lugares donde mejor marchan las cosas es Madrid Comunidad y Madrid ciudad. Lo de Isabel Díaz Ayuso no lo discuten ni sus más acerbos enemigos: será un resultado histórico; lo del candidato del PP en la Villa y Corte es otro cantar. Hay quienes aún le sitúan a 10 puntos de su correligionaria y presidenta regional del partido, caso del CIS del malversador Tezanos, lo cual es un imposible físico y metafísico: la gente no cambia tanto de papeleta en el instante de cumplir con las urnas. Él se lo toma con filosofía a la espera de poder servir mañana la venganza en plato hirviendo. Atentos a las dedicatorias que soltará mañana por la noche desde el balcón de Génova 13.

PREGUNTA.- ¿Qué resultado espera este domingo? Los trackings le dan una subida importante al PP, ¿ya están en el escaño 29 que les otorgaría la mayoría absoluta?

RESPUESTA.- Estamos muy cerca. Yo creo que esta campaña le ha sentado muy bien al PP y realmente mal al PSOE. Una amplia mayoría de madrileños apuesta por que el PP pueda tener una mayoría amplia o absoluta en el Ayuntamiento y en la Comunidad. Y eso va a depender de que seamos capaces de movilizar a todos nuestros votantes, de que vayamos en masa a votar. Así se podría dar esa mayoría amplia que nos permita tener un gobierno sólido y fuerte. Y hay que recordar que son elecciones municipales, pero también son elecciones nacionales. Cada voto al PP es un voto contra el sanchismo, que va a permitir desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Son las elecciones que van a posibilitar que el PP vuelva a ser la primera fuerza a nivel nacional y que Sánchez deje de repetir que él ha venido ganando las elecciones desde 2018.

P.- ¿Votar a Ciudadanos es votar a la extrema izquierda? Es evidente que Begoña Villacís no es de extrema izquierda, pero se pueden perder votos para la derecha y que la extrema izquierda vuelva a ocupar este despacho.

R.- Entiendo que los que votaron a Ciudadanos se fueran en su día, pero ahora tienen motivos de sobra para volver. Se van a sentir identificados y reconocidos en este proyecto, que absorbe sus principales aspiraciones. Y, en segundo lugar, no se corre el riesgo de que ese voto no sea útil. Sólo desde la unidad seremos capaces de hacer frente al sanchismo. Por eso les digo a los votantes de Ciudadanos que sean conscientes de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y de que con Pedro Sánchez tenemos un gravísimo problema en términos democráticos y de degradación de nuestro modelo de convivencia. Todos los que pensamos que se puede convivir en España pensando distinto tenemos que agruparnos en torno a la única opción que puede vencer a Pedro Sánchez. Y somos capaces de hacerlo desde un proyecto en el que se pueden sentir amparados. En el debate le planteé a Begoña Villacís, con la que tengo una buena relación, si pensaba pactar con el PSOE y con Más Madrid, y no respondió. Se negó a comprometerse a no pactar ni con el sanchismo -que es Reyes Maroto- ni con Yolanda Díaz, que es Más Madrid. Así que sus votantes deben tener en cuenta que en el hipotético caso de que entrara en el Ayuntamiento no descarta pactar con la izquierda.

P.- ¿Ese mensaje del voto útil lo traslada también a los votantes de Vox?

R.- Sin duda. Los votantes de Vox, a los que respeto enormemente, votaron a ese partido para que fuera útil, para que tuviera peso en las decisiones del Ayuntamiento. Y Javier Ortega Smith ha renunciado a eso. Renunció a sentarse a negociar los Presupuestos y votó en contra de la modificación de normas urbanísticas junto a Rita Maestre. No seré yo quien diga que hay que hacerle un cordón sanitario a Vox. Soy alcalde gracias a sus votos. Pero a sus votantes les digo que votar al Partido Popular es una garantía frente a la izquierda y también para tomar las decisiones que Ortega Smith ha bloqueado en este Ayuntamiento.

P.- Jorge Azcón, presidente del Partido Popular de Aragón y, probablemente, nuevo presidente de esta comunidad autónoma, ha dicho que no descarta pactar con el PSOE, ¿usted se compromete a no pactar con el sanchismo?

R.- Es que con el sanchismo es imposible pactar. Y más aún cuando su enviada es Reyes Maroto. Eso no quiere decir que en un Ayuntamiento no puedan hablar unos con otros, eso es sano. Pero pactar con el sanchismo en Madrid es tremendamente complicado. Y también le digo que Jorge Azcón va a ser el próximo presidente de Aragón y un gran presidente.

P.- En Aragón, precisamente, el PP ha denunciado aumentos en el censo de municipios pequeños, duplicando incluso los de años anteriores, ¿está sucediendo también en Madrid?

R.- No, a nosotros no nos consta una inflación del censo electoral ni en la ciudad de Madrid ni en otros municipios madrileños.

P.- ¿Teme un pucherazo en estas elecciones?

R.- No, creo que, al margen de lo de Melilla o Mojácar, no podemos tener la sensación de que esto es algo generalizado. Mojácar es un municipio importante, pero tiene 4.000 habitantes. En Melilla se ha detectado la compra de votos y se le ha puesto freno. Tenemos que mandar un mensaje de confianza de que, salvo estas cuestiones que generan alarma, nuestro sistema electoral y nuestras instituciones son lo suficientemente fuertes como para resistir situaciones de estas características.

P.- ¿Indra es fiable? Es una empresa controlada por el Gobierno.

R.- Pero no hace el recuento de votos. El recuento se hace en las mesas electorales y de ahí se da traslado a la Junta Electoral. Indra hace el agregado de datos. Nosotros, como partido, tenemos suficientes mecanismos para garantizar que el recuento de las mesas es el que llega a la Junta y que se confirma como resultado.

P.- ¿El censo de Madrid ha experimentado crecimientos?

R.- 55.000 habitantes más, según el padrón de 2022, que es el que determina el censo electoral.

P.- ¿Y hay cosas raras en ese padrón?

R.- No, no, no…